Белорусские эксперты принимают участие в Лихачевских научных чтениях в Санкт-Петербурге

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские эксперты принимают участие в XVII Международных Лихачевских научных чтениях, которые проходят в Санкт-Петербурге 18-20 мая, сообщает БЕЛТА.

Главная тема пленарного заседания научного форума - "Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего". На секционных заседаниях дискуссии ученых проходят по темам "Контуры мирового порядка в XXI веке", "Кризис цивилизации: будущее человека и человечества", "Экономика и право: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего", "Идеи Дмитрия Лихачева и современность".

Одним из участников форума от белорусской стороны стал Игорь Бузовский. Он выступил с докладом "Концептуализация проблем системной трансформации постсоветских стран". В своем докладе Игорь Бузовский обратил внимание на вопрос соответствия базовых ценностей общества и ценностей личности. "Необходима консолидация научной мысли, призванная сформировать кодовую среду, способную эффективно принимать решения как на личностном уровне, так и на общественном, основанной на взаимно продуцирующих базовых ценностных установках, идеалах, смыслах жизни, - отметил он в своем выступлении. - Осмысленная деятельность, то есть деятельность, организованная в корреспонденции со смысловыми моделями, построенными в сознании личности в ходе воспитания, образования, влияния культуры, религии, идеологии, предоставляет потенциал осознанно подвигаться в жизненном пространстве и выполнять свое предначертание в мире. Государство представляется структурой формирования внутренних коммуникаций индивидуума в механизмах познания ценностных шкал в социуме".-0-