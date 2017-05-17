Почти 400 заявок подано от Беларуси на участие в трансграничной программе с Польшей и Украиной

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 заявок подано от Беларуси на участие в программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель представительства совместного технического секретариата (СТС) программы Максим Алданов, передает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе конкурсного набора новой программы всего было подано более 750 концептуальных записок, в том числе организациями из Беларуси - 399. По 47 проектам белорусские организации выступают в роли ведущих бенефициаров. Запрашиваемая сумма на белорусскую сторону, без учета собственного вклада, составила 171 млн евро. При этом общий бюджет программы составляет 108 млн евро. Очевидно, что конкуренция в этом году среди заявителей очень высока, поэтому отбор заявок будет достаточно жестким.

Уже известно, что во второй этап первого конкурсного набора по приоритетам "Безопасность" и "Наследие" приглашены проекты с участием 84 белорусских организаций. В том числе из Брестской области предварительный отбор прошли более 60 проектов. Что касается двух оставшихся приоритетов - "Границы" и "Доступность", то заседание комитета по отбору этих проектов состоится 24-25 мая.

"Заявок было подано практически в два раза больше, чем на предыдущую программу. Я думаю, что это результат целенаправленной работы и тех 52 проектов, которые были реализованы. Этот результат можно увидеть, потрогать, плодами этого труда можно пользоваться на протяжении долгих лет. Поэтому представители области, районных администраций, некоммерческих организаций заинтересовались программой в большей степени, чем раньше", - пояснил Максим Алданов.

Сегодня в Бресте совместный технический секретариат программы проводит семинар для белорусских бенефициаров, прошедших во второй этап конкурсного набора. В мероприятии принимают участие представители организаций из Брестской и Гродненской областей. В течение ближайших месяцев состоится серия таких семинаров, во время которых представители СТС расскажут претендентам, как правильно и качественно заполнить окончательную заявочную форму и получить больше шансов на финансирование проекта за счет средств Европейского союза.

Участников семинара в Бресте приветствовал председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко. Он обратил внимание на важность реализации трансграничных проектов, так как их целью является улучшение качества жизни населения приграничной территории по обе стороны границы. "Мы заинтересованы в привлечении средств в любую сферу. В первую очередь это инфраструктурные проекты. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 9 млн евро будут привлечены на Брестчину по двум большим инфраструктурным проектам: строительство дороги от города Высокое до пункта пропуска "Песчатка" в Каменецком районе и проект МЧС", - сказал Михаил Баценко.

Окончательные итоги первого конкурсного набора программы "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы станут известны в начале октября, когда в Минске состоится заседание совместного мониторингового комитета с участием представителей 14 регионов трех стран.-0-