Полтора года получил житель Столинского района за взятку пограничнику

Вступил в силу приговор суда Столинского района в отношении 35-летнего мужчины. С помощью взятки в 400 долларов он надеялся вывезти в Украину две тонны мяса, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

В августе 2016 года мужчина покушался на дачу взятки сотруднику погранслужбы, чтобы беспрепятственно перевезти через белорусско-украинскую границу 2 тонны говядины.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса (Дача взятки). В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

У фигуранта также будет конфискована машина.