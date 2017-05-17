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Полтора года получил житель Столинского района за взятку пограничнику
18.05.2017 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Вступил в силу приговор суда Столинского района в отношении 35-летнего мужчины. С помощью взятки в 400 долларов он надеялся вывезти в Украину две тонны мяса,
В августе 2016 года мужчина покушался на дачу взятки сотруднику погранслужбы, чтобы беспрепятственно перевезти через белорусско-украинскую границу 2 тонны говядины.
Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса (Дача взятки). В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.
У фигуранта также будет конфискована машина.
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С помощью взятки в 400 долларов он надеялся вывезти через границу две тонны мяса.
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