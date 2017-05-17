Тазики и кастрюли: график отключения горячей воды в Гомеле

ГОМЕЛЬ, 18 мая — Sputnik. Отключение горячей воды в Гомеле в 2017-м проходят по утвержденному ранее графику.

Горячую воду отключают ежегодно на период до двух недель — за это время специалисты проверяют трубы и выполняют ремонтно-восстановительные работы. Подобную "процедуру" выполняют по всей Беларуси.

Выключают горячую воду у потребителей в Гомеле еще с апреля — у тех, кого обеспечивают котельные "Гомельоблтеплосеть". Большинству же пользователей теплую воду подает "Гомелэнерго" — и отключения уже также начались.

В соответствии с графиком отключения горячей воды в Гомеле, Западный район теплосетей будет пользоваться к тазиками и кастрюлями с 11 по 24 мая, Центральный и Южный — с 7 по 20 июня, Сельмашевский — с 5 по 18 июля, Северный — с 3 по 16 августа.

Централизованные отключения горячей воды в Гомеле должны по графику завершиться в середине августа, однако при необходимости могут быть изменены.