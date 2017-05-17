Новая обложка Time: Белый дом сливается с храмом Василия Блаженного

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Еженедельный журнал Time разместил на обложке номера, выход которого запланирован на 20 мая, изображение Белого дома, плавно перетекающего в храм Василия Блаженного в Москве.

Анимированная обложка еженедельника была размещена в официальном ​ журнала в Twitter.

На сайте издания данная иллюстрация сопровождает статью, посвященную "войне" российских социальных сетей с США.