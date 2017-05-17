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Новая обложка Time: Белый дом сливается с храмом Василия Блаженного
18.05.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Еженедельный журнал Time разместил на обложке номера, выход которого запланирован на 20 мая, изображение Белого дома, плавно перетекающего в храм Василия Блаженного в Москве.
Анимированная обложка еженедельника была размещена в официальном журнала в Twitter.
На сайте издания данная иллюстрация сопровождает статью, посвященную "войне" российских социальных сетей с США.
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На сайте издания данная иллюстрация сопровождает статью, посвященную "войне" российских социальных сетей с США.
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