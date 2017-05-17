В Витебске установят около 70 площадок с уличными тренажерами

Около 70 площадок с уличными тренажерами планируют обустроить в городе до конца года. Об этом сообщил зампредседателя облисполкома Владимир Пенин после открытия X Республиканской специализированной выставки-ярмарки «Витебщина — за здоровый образ жизни - 2017».



Фото: Игорь Матвеев

«Облисполком разработал программу по установке уличных спортивных комплексов. Не могу сказать, что мы дойдем до каждого двора, но где-то около 70 таких площадок в Витебске оборудуют. Мы уже начали установку и постараемся до конца года намеченное реализовать. Затем пойдем в районы», — сказал Владимир Пенин.

Он отметил, что в области построили более 4 тысяч спортивных сооружений включая залы, ледовые площадки и другие объекты.

X Республиканская специализированная выставка-ярмарка «Витебщина — за здоровый образ жизни — 2017» работает в областном центре 18−19 мая.