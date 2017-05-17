Не верь твиттеру вездесущему

С информацией в современном мире обращаются весьма вольно. С одной стороны, социальные сети и официальные странички звезд, ньюсмейкеров и государственных органов выполняют очень хорошую службу. Теперь журналисты узнают обо всем, что называется, из первых уст. Можно первым получить сведения о том, что происходит на другом конце планеты и первым предоставить новости своим читателям. Но всегда ли оперативность гарантирует достоверность информации?

Сегодня произошел неприятный, но, увы, типичный для современного медийного пространства случай. Подавляющее большинство мировых СМИ, гегемонов журналистского пространства и доверенных новостных агентств сообщили о неприятном известии - кончине писательницы Светланы Алексиевич . Чтобы обезопасить себя, многие из них сосласись на твиттер-аккаунт, принадлежащий Франсуазе Ниссен, министру культуры Франции и главе издательского дома, издававшего книги писательницы.

Однако аккаунт, как и тысячи подобных, оказался поддельным. И ведь крупные социальные сети, такие как Facebook, Twitter и "ВКонтакте", давно ставят напротив страничек известных персон галочки и иные отметки, удостоверяющие, что это официальная и подтвержденная страница указанного лица. В данном случае напротив аккаунта якобы министра культуры никаких отметок проставлено не было.

И ладно бы сообщение было о смерти лорда Джонса и адресовалось людям, которые не знали, что лорд Джонс жил. Но здесь "похоронили" известного человека, обладателя Нобелевской премии, который находился в поездке. Можно по-разному относиться к произведениям Алексиевич, но должен же быть минимальный такт и фактчекинг.

И вроде бы все сделано правильно - есть и ссылка на лицо, сообщившее о смерти писательницы, и осторожно подана информация, но какие заголовки, какая скорость! Человека в современном цифровом мире могут похоронить за считанные секунды. И если он, слава Богу, потом напишет: "слухи о моей смерти сильно преувеличены", это еще полбеды.

А как быть, если кто-то решит использовать соцсети как спусковой механизм для разжигания конфликта, "цветной" революции или иного всплеска насилия? И ведь такие случаи уже были. Пользователи мгновенно подхватывали и распространяли недостоверную, но вызывающую бурю эмоций заметку, даже не задаваясь вопросом, который любили произносить древние "кому это выгодно?".

Ведущие информагентства, наши коллеги из РИА, "Интерфакса", "Ленты", "Лайфа" и других, кажется забыли о том, что такое проверка информации и зачем она нужна. Она нужна для репутации не только конкретного издания, но и профессии в целом. Ведь никто не вспомнит тысячи действительно важных, реальных, оперативно и с умом поданных сюжетов. Все до конца жизни будут говорить теперь о вас как о "тех, что сообщили о смерти Алексеевич, взяв информацию с первого попавшегося твиттер-аккаунта", а о журналистах - как о сборище наблюдателей за твиттером, не удосуживающихся даже получить подтверждение увиденному.

Профессионализм современного журналиста заключается не только и не столько в желании как можно быстрее поделиться информацией с читателями. Это безусловно важно, но гораздо важнее делиться с читателем достоверными данными. В мире, где даже официальный аккаунт могут взломать, а слова первоисточника переврать до неузнаваемости, первой реакцией журналиста должен быть здравый скепсис и недоверие. Действительно ли такое могло произойти? Кто первоисточник или максимально приближенные к нему лица? Кто распространил информацию? Недаром Facebook выпустил памятку и объявил о начале борьбы с фейковыми новостями. Слишком уж много их стало в последнее время.

Правда, и читателям следует "держать ушки на макушке", хотя это не совсем их обязанность. Технологии в современном мире, как и топор в руках плотника или убийцы, могут использоваться как во благо, так и во вред. Для кого-то посветить голым задом на "Евровидении" - это достижение всей жизни, которое увидят миллионы людей. Кто-то предпочитает выдавать фейковые новости и искажать события, происходящие в стране и мире. Это все данности нашего мира, их нельзя победить. Но в том-то и состоит отличие человека разумного от члена стада - он думает своей головой, анализирует происходящее и обращается к своему опыту, а не бездумно следует за "пастухами" из соцсетей.

В умелых, а главное — "грязных" руках, информация может даже стать поводом для развязывания войн. Вторжению американцев в Ирак предшествовала демонизация тамошнего руководства и "артподготовка" в СМИ о наличии оружия массового поражения. Впоследствии, уже на руинах страны, возникло ИГ, ставшее как порождением информационной войны, так и продолжателем ее идей. Мы даже не говорим про "цветные революции", где эти "механизмы вранья" и "вбросы" кочуют из страны в страну. Стоит ли удивляться, что итог сетевых манипуляций всегда один...

Владимир Марченко