Справка: пенсионная система Беларуси

Пенсионное обеспечение — важнейшая составляющей системы социальной защиты у Беларуси. Право на получение госпенсий по окончании работы или по достижению определенного возраста гарантировано Конституцией и реализовано через закон "О пенсионном обеспечении" и ряд других нормативных актов.

Сейчас в органах по труду, занятости и соцзащите различные виды пенсий получают более 2,6 миллионов человек.



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Солидарная система пенсионного обеспечения

Пенсионную систему современная Беларусь унаследовала от СССР, и за годы существования суверенной республики она мало изменилась.

Сейчас в Беларуси действует солидарная (государственная распределительная) пенсионная система. Все работающие и наниматели отчисляют в ФСЗН определенные взносы (взнос для самих работников составляет 1% от зарплаты), из доходов ФСЗН выплачиваются государственные пенсии, пособия и иные трансферты (выплаты) белорусам.

Что влияет на размер пенсии в Беларуси: длительность трудового стажа, период оплаты взносов в ФСЗН (страховой стаж) и размер его заработной платы, из которой уплачивались взносы.

Накопительных пенсий в Беларуси нет, хотя сейчас добровольно человек может накапливать деньги, из которых после его выхода на пенсию будет осуществляться доплата к государственной пенсии — например, уже ряд страховых компаний делает подобные предложения белорусам и обещают: все больше людей обращаются за созданием накопительных пенсий.

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Законом закреплены условия предоставления трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед республикой.



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Также белорусскими законами предусматривается возможность назначения отдельным категориям граждан досрочных пенсий по условиям труда или социальным основаниям.

Пенсионная реформа в Беларуси и повышение пенсионного возраста

Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях до 2017 года предоставлялось мужчинам — по достижении 60 лет при стаже работы не менее 25 лет, женщинам — по достижении 55 лет при стаже работы не менее 20 лет.

Как решили белорусские власти, общеустановленный пенсионный возраст ежегодно повышается на шесть месяцев до достижения возраста мужчинами 63 года, женщинами 58 лет — начиная с 1 января 2017 года. Такими же темпами пенсионный возраст будет повышаться и для назначения досрочных пенсий.

Обязательным условием для получения трудовой пенсии по возрасту и трудовой пенсии за выслугу лет является наличие стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН. При этом стаж должен составлять не менее 16 лет при назначении пенсии в 2017 году.

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Дальше стаж ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. То есть в 2017-м он должен составлять не менее 16 лет, в 2018 году — 16 лет 6 месяцев, в 2019 году — 17 и т.д.



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Для назначения досрочных пенсий по возрасту родителям детей — инвалидов многодетным матерям и многим другим категориям граждан нужно как минимум пять лет страхового стажа (при выполнении других условий, предусмотренных законодательством).

Для реализации права на трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца установлены льготные требования по стажу работы инвалида или кормильца (в том числе по страховому стажу).

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Кроме страхового стажа в стаж для исчисления размера пенсии включаются периоды, когда гражданин служил в армии, находился в декрете и отпуске по уходу за малолетними детьми, время обучения в вузах, получения пособия по безработице. Максимальная продолжительность общего стажа, учитываемого при исчислении пенсии — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.



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При назначении трудовой пенсии в 2017 году она исчисляется из заработка за последние 23 года подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. При этом в периодах работы, предпринимательской деятельности учитывается фактический заработок (доход), а за периоды иной деятельности (иные периоды), которые включены в стаж (часть вторая статьи 51 Закона) в качестве фактического заработка в расчет принимается 40 процентов средней заработной платы работников в республике за соответствующие месяцы.

Ежегодно период для исчисления заработка увеличивается на 1 год, до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы.

То есть в 2018 году он будет составлять 24 года, в 2019 году — 25 лета и т.д. Заработок ограничивается четырехкратной средней заработной платой в республике (ИКЗ=4), а с 2016 года — пятикратной средней заработной платой в республике (ИКЗ=5) для лиц со стажем 36 лет и более у мужчин и 31 год и более у женщин.

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Минимальные гарантии: размеры пенсий

Минимальный размер трудовой пенсии по возрасту установлен в размере 25% от наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Минразмер трудовой пенсии по инвалидности I и II групп установлен в размере 100 процентов, по III группе — 50%, матерям-героиням (независимо от группы инвалидности) — 100% минимального размера пенсии по возрасту.

Минимальный размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца установлен в размере 100% минимального размера пенсии по возрасту, детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот (при условии неполучения в связи со смертью родителя ежемесячной страховой выплаты) — 200% минимального размера пенсии по возрасту.

К трудовым пенсиям, исчисленным в минимальном размере, установлена доплата в размере 20% средней зарплаты по стране. К пенсиям отдельных категорий пенсионеров устанавливается надбавка на уход или повышение пенсий.

Согласно указу президента от 16 января 2012 г. №35 "О повышении пенсий" к пенсиям постоянно проживающих в Беларуси неработающих пенсионеров, достигших возраста 75 лет и получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите, установлены доплаты.



© Sputnik Алексей Ефимов Только 16% белорусских мужчин - пенсионеры

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Нетрудоспособным гражданам, не получающим трудовую пенсию или пенсию из других стран в соответствии с международными договорами Беларуси в области соцобеспечения, назначается соцпенсия. Ее могут получить мужчины по достижении возраста 65 лет, женщины — в 60 лет. Это условие не применяется в отношении детей-инвалидов, инвалидов, в том числе инвалидов с детства, детей, потерявших кормильца.

Пересчитать пенсии (в том числе и увеличить) могут в случае:

в связи с ростом средней заработной платы. Одновременно с таким повышением перерасчитывается размер доплаты к минимальным трудовым пенсиям;

в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок и повышений к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет).