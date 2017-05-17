18 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Более Br200 тыс. направлено на поддержку проектов конкурса Social Weekend за три года, сообщил сегодня журналистам руководитель проекта Александр Скрабовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего с момента старта мероприятия в 2013 году на суд жюри было представлено более 1 тыс. уникальных идей.

В текущем году на конкурс поступило 156 заявок по семи номинациям, в полуфинал прошли 22 команды. Сегодня состоялась презентация 14 лучших инициатив.

В числе финалистов - разработчики сервиса такси для особенных детей "Километры добра", интернет-портала помощи детям с нарушенной мелкой моторикой, мессенджера о взаимодействии с госорганами, платформы для профориентации, создатели "народного учебника", позволяющего систематизировать и тиражировать лучший педагогический опыт. Кроме того, на победу претендуют проекты по созданию удобной одежды для инвалидов-колясочников, оказанию помощи в восстановлении больным после инсульта, проведению фестиваля для семей усыновителей, открытию инклюзивной школы театрального мастерства и др.

Social Weekend является крупнейшим конкурсом социальных проектов Беларуси. Прием заявок на конкурс осуществлялся с 16 января по 28 февраля. Участвовать в нем мог любой желающий. Проекты прошли народное голосование и дополнительно отбирались экспертами. В финале в состав жюри вошли представители ПРООН, департамента по предпринимательству Министерства экономики, Министерства образования, комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, руководители предприятий и организаций-спонсоров.-0-