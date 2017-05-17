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МАРТ и ФПБ планируют взаимодействовать в обеспечении ценовой доступности товаров и услуг

18.05.2017 18:24 — Новости Общества | БелТА  
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18 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси обратилась в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с предложением подписать меморандум о взаимодействии между МАРТ и ФПБ по обеспечению социально-экономических прав граждан, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович перед началом встречи в Федерации, где обсуждались документ и перспективы сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это новый документ, сегодня мы обсудим возможности его подписания. Цель - обеспечение ценовой доступности товаров для населения. Там определены общие подходы. Мы благодарны ФПБ за такую инициативу", - сказал Владимир Колтович.

На встрече председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что создана рабочая группа по мониторингу цен, результатами работы которой ФПБ планирует обмениваться с министерством. "В этой работе будут задействованы социально-экономические отделы наших объединений профсоюзов в областях, районах и городах. Мы будем смотреть за ценами в магазинах шаговой доступности, гипермаркетах и других точках. Раз в месяц будем информировать МАРТ, чтобы министерство могло принимать соответствующие меры как регулятор", - пояснил Михаил Орда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Это новый документ, сегодня мы обсудим возможности его подписания. Цель - обеспечение ценовой доступности товаров для населения. Там определены общие подходы. Мы...

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