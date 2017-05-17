18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудили развитие взаимодействия в военной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В Беларуси с 17 по 22 мая с визитом находится представительная китайская военная делегация во главе с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Центрального военного совета КНР, начальником Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

Во время визита делегация примет участие в работе VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.

Сегодня состоялись встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой делегации и переговоры заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Лотенкова с делегацией. Были обсуждены пути и способы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сфере.

Во время пребывания в Беларуси делегация также проведет переговоры с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулевым и посетит ряд предприятий ВПК.-0-