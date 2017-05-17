Одна из самых перспективных и значимых выставок в Беларуси - MILEX - откроется уже в эту субботу, 20 мая. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточно-европейском регионе. Своеобразным прологом MILEX-2017 станет церемония открытия на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1. Сегодня журналистам показали, какое шоу подготовлено для гостей и участников.

Оценить готовность пришел лично министр обороны Андрей Равков. Он ознакомился с танком Т-72БМЭ, который стал результатом глубокой модернизации Т-72 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к средствам вооруженного противоборства в XXI веке. Характеристики машины максимально приближены к характеристикам новейших танков типа Т-90.

Основные отличительные элементы Т-72БМЭ - установка комплексной системы управления "ЭССА-72У", включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальных дальностях в любых погодных условиях днем и ночью. Установка комплекта датчиков позволяет существенно снизить время наведения на цель, повысить точность стрельбы с места и в движении.

Тем временем церемония открытия выставки началась с песочного шоу: художник с помощью песка создавала тематические композиции, образы и символы.

Воспитанники Минского суворовского военного училища и участницы танцевальной студии Лицея БГУ "Глория" исполнили на сцене художественно-строевую композицию.

Вскоре в небе недалеко от аэродрома появилась воздушная техника - современные многоцелевые военно-транспортные вертолеты МИ-8МТВ-5. Не так давно партия из 12 крылатых машин была закуплена в России. Вертолеты предназначены для перевозки личного состава, грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они оснащены вооружением, комплексом броневой защиты экипажа и адаптированы под применение приборов ночного видения. Способны выполнять задачи днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях с аэродромов и с неподготовленных площадок.

После пролета воздушной техники начались показательные выступления сборной команды Вооруженных Сил по парашютному спорту. Сборная сформирована из наиболее подготовленных специалистов и спортсменов-парашютистов высокого класса.

Один из выполняемых элементов - "воздушная карусель", суть которой заключается в том, чтобы догнать ленту впереди летящего парашютиста.

На счету парашютистки Натальи Никитюк более 10 тыс. прыжков. Она спортсмен-инструктор, служит в Спортивном комитете Вооруженных Сил Беларуси. Любимым делом занимается с 14 лет. Показательные выступления по торжественным случаям для нее не в новинку. Сегодня в команде парашютистов и ее сын, 24-летний Антон. На вопрос, кто кого учит, парашютистка отвечает: "У нас бывает всякое. Он мальчик, поэтому анализирует с технической точки зрения, а я как женщина - больше с эмоциональной. У нас своеобразный тандем". В копилке Натальи немало наград, однако самая значимая - первое место по точности приземления на чемпионате мира по дисциплинам парашютного спорта, который проходил в 2016 году в Чикаго. Эта награда высоко ценится в сфере парашютного спорта.

Следующим элементом шоу стал боевой тактический эпизод по уничтожению бандформирования, незаконно пересекшего госграницу и вторгшегося на территорию Беларуси. По замыслу, командование поднимает дежурные силы, получив данные от воздушной разведки о колонне нарушителей, которая предприняла попытку захватить ближайший населенный пункт.

Ведение воздушной разведки продемонстрировал сверхлегкий летательный аппарат - автожир "Калидус" немецкого производства. Его масса - 260 кг, мощность силовой установки - 100 л.с. Летательный аппарат устойчив к неблагоприятным погодным условиям: сильному ветру, турбулентности. Автожир используется для патрулирования, ведения воздушной разведки, участия в разведывательно-поисковых мероприятиях и поисково-спасательных операциях, используется для сопровождения колонн, а также при проведении рекогносцировки и аэрофотосъемки местности.

Затем в район нарушения выдвигаются группы блокирования на бронетранспортерах БТР-80 и впервые демонстрируемых бронеавтомобилях "Кайман" отечественного производства. Для блокирования возможных путей отхода боевиков высаживается десант штурмовым способом. Вертолет летит со скоростью до 30 км/час на высоте 1-1,5 м над землей. Тем временем группы захвата задерживают боевиков, нейтрализуют и конвоируют их.

Для эвакуации военнослужащих из труднодоступных районов местности применяется вариант эвакуации вертолетами.

Показательные выступления продолжились "вальсом БТР". Умение и профессионализм вождения боевых машин продемонстрировали воины прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Десантники на боевых машинах показали сложнейшие, симметричные, слаженные, отточенные до совершенства элементы.

Среди членов экипажей есть призванные на срочную военную службу. Матвей Сташкевич, водитель одного из бронетранспортеров, служит в армии уже год. Он впервые принимает участие в "вальсе БТР". По его словам, после нескольких заездов трудностей с вождением не возникает.

На тренировку молодых водителей ушло около трех недель ежедневных двухчасовых занятий, рассказывает старший техник парашютно-десантной роты Олег Хацкевич. Пришедшая год назад идея вальсировать на бронетранспортерах по началу была воспринята как авантюрная. "Мы попробовали выполнить отдельные элементы, начало получаться. Выполняемые элементы используются в боевой подготовке. Водители получили бесценный опыт вождения боевых машин, это им пригодится в дальнейшей службе", - отмечает Олег Хацкевич.

Участниками "вальса БТР" стал также парадный расчет.

На репетиции была продемонстрирована и колесная техника, она прошла специальную трассу с препятствиями. Здесь опробовали свои возможности боевые бронированные машины легкого класса, разработанные на Минском заводе колесных тягачей и 140-м ремонтном заводе.

Впервые на выставке широкой публике будет представлено бронированное транспортное средство "Кайман" белорусской разработки. Его важнейшее предназначение - участие в разведывательных и диверсионных операциях. Машина может использоваться для патрулирования и сопровождения колонн, проведения миротворческих и полицейских операций, действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Бойцы сил специальных операций Вооруженных Сил признались, что новейшая разработка имеет ряд преимуществ. У нее хорошая броня, машина удобна и проста в использовании, негабаритна, поэтому имеет хорошую маневренность. "Кайману" не нужны дороги - он может передвигаться по сильно пересеченной местности со скоростью около 60 км/ч. Оснащен водным движителем, что позволяет машине плыть со скоростью 7 км/ч.

Завершило репетицию выступление военнослужащих роты почетного караула и образцового ансамбля танца "Озорные огоньки". В единой композиции они совместили торжественные ритмы плац-концерта и танцевальной степ-композиции.

Церемония открытия 20 мая продолжится осмотром экспозиции почетными гостями, официальными делегациями и приглашенными. Основные мероприятия выставки пройдут в МКСК "Минск-Арена". Выставка продлится до 22 мая.

Светлана ПЕКАРЬ,

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

фото Максим ГУЧЕК,

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