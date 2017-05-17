18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железные дороги стран СНГ договорились о совместном противодействии кибератакам. Такая информация размещена на сайте Российских железных дорог по итогам заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества в Москве, сообщает БЕЛТА.

Как отметил первый вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Краснощек, межгосударственная информационная сеть, которой объединены национальные центры железных дорог государств - участников Содружества, успешно выдержала крупнейшую вирусную атаку, произошедшую на днях по всему миру. Он напомнил, что результатом вирусной атаки стало выведение из строя электронных систем нескольких сотен тысяч пользователей по всему миру.

Общее информационное пространство охватывает все национальные вычислительные центры железных дорог Содружества. Для координации их деятельности функционирует информационно-вычислительный центр железнодорожных администраций (ИВЦ ЖА). Обмен данными позволяет собирать оперативную и статистическую отчетность, а также обеспечивать работу автоматизированного банка данных вагонов и контейнеров, системы управления пассажирскими перевозками и электронного резервирования мест "Экспресс-3". На основе данных ИВЦ ЖА также осуществляются взаиморасчеты между железными дорогами за предоставленные услуги.

"Учитывая, что наши железные дороги работают в непосредственном контакте, считаю необходимым поручить комиссии по информатизации Совета проработку взаимодействия наших железных дорог в условиях возможных массированных кибератак", - сказал Анатолий Краснощек.-0-