18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевые стрельбы модернизированным зенитным ракетным комплексом "Бук МБ" впервые проведены в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, активно проводятся работы по глубокой модернизации состоящих на вооружении в Беларуси зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и созданию новых образцов. В мае 2017 года в рамках создания нового ЗРК впервые в стране проведены боевые стрельбы модернизированным ЗРК "Бук МБ" с выполнением практических пусков ракет по двум типам мишеней - имитаторов воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов и зенитной управляемой ракеты 5В27Д, копирующей скоростную цель.

Во время проверки и подтверждения отдельных боевых характеристик ЗРК получен хороший результат: обе мишени уничтожены в зоне поражения ЗРК "Бук МБ" с расходом по одной ракете на каждую мишень.

ЗРК "Бук МБ" разработан предприятиями Госкомвоенпрома и качественно отличается от своего предшественника - ЗРК "Бук" и его модернизации ЗРК "Бук М1-2", имеющихся на вооружении в Беларуси.

Современный ЗРК "Бук МБ" способен работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами (РЛС). В ходе боевых стрельб успешно проведены испытания автономной трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой боевого режима "РЛС-50", позволяющей вести эффективную работу по воздушным целям, изготовленных по технологии "Стелс".

Принципиально новые технические решения, используемые в ЗРК "Бук МБ" позволили увеличить на 30% дальность обнаружения целей радиолокатором, значительно улучшить характеристики систем подавления активных и пассивных помех.

Комплекс позволяет применять три типа зенитных управляемых ракет (9М38, 9М38М1, 9М317) в любом их сочетании на одной пусковой установке, а также проводить автоматическое распознавание цели по траекторным признакам и автоматизированное по звуковому портрету.

Применение полной автоматизации процесса контроля позволило уменьшить время проведения контроля функционирования и применить автоматическую диагностику аппаратуры до сменного узла и блока. Достигнуто увеличение живучести комплекса в условиях применения противорадиолокационных ракет и снарядов.

"Сегодня ЗРК "Бук МБ" занимает достойное место на рынке вооружений. Предполагается, что полученный задел будет использован в ходе создания отечественного ЗРК средней дальности, отвечающего современным требованиям и способного защитить мирное небо страны от постоянно совершенствующихся средств воздушного нападения", - отметили в Госкомвоенпроме.-0-