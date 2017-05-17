Работа над проектами нормативных актов в инновационной сфере в СНГ завершится в 2017 году

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над проектами нормативных актов в инновационной сфере в Содружестве будет завершена в 2017 году. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью журналу "Интеллект & Технологии", сообщает БЕЛТА.

"В 2017 году на финишную прямую выходит работа над рядом проектов нормативных актов в инновационной сфере", - рассказал Сергей Лебедев. Он уточнил, что на рассмотрение высших органов СНГ планируется вынести проекты Порядка разработки и финансирования мероприятий и проектов в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года, Положения о системе мониторинга инновационной деятельности государств - участников программы, Порядка распределения собственности, созданной в результате реализации проектов программы.

Кроме того, продолжается работа над проектами документов, включенных в проект Комплекса мероприятий на 2017-2020 годы по реализации программы (пять проектов новых документов).

Помимо названных в нормативно-правовую базу входят и другие документы. Это Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года, Основные направления долгосрочного сотрудничества государств - участников СНГ в инновационной сфере и другие.

"Нормативно-правовая база не стоит на месте и, учитывая запросы современности, актуализируется, а органы отраслевого сотрудничества регулярно проводят ее инвентаризацию", - отметил Сергей Лебедев.-0-