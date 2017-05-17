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В Беларуси опасную технику повесят на «доску позора»

18.05.2017 21:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Госстандарт Беларуси будет публиковать на своем сайте фото бытовой техники, которая может быть опасна для здоровья, передает телеканал «МИР 24».

В список попадут электрические приборы, газоэлектрическое и светотехническое оборудование. Специалисты проверили более 700 наименований импортной продукции и выяснили, что каждое пятое импортное изделие не соответствует регламентам ЕАЭС.

«Одним из основных факторов является цена. Если цена слишком маленькая, я всегда подчеркиваю, что-то в области качества с этой продукцией не то. Невозможно сделать соответствующий прибор, цена которого была бы ниже, чем цена по рынку», - рассказал начальник отдела Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Игорь Буссель.

Производителей и поставщиков, продукцию которых признают опасной, не будут допускать к торгам на Белорусской универсальной товарной бирже.

 
 
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Проверки более 700 наименований импортной продукции показали, что 20% из них не дотягивает до стандартов ЕАЭС.

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