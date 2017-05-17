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Титул "Королева Весна Беларуси-2017" оспорят 15 участниц

18.05.2017 22:01 — Новости Общества | БелТА  
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Титул "Королева Весна Беларуси-2017" оспорят 15 участниц

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном финале XXVI Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2017", который пройдет 23 мая в Минске, примут участие 15 конкурсанток. Об этом БЕЛТА сообщил секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Туронок.

Тема финального представления - Год науки. По задумке организаторов, во время шоу молодые ученые, в роли которых выступят Тео (Юрий Ващук) и Дмитрий Новик, будут искать формулу красоты. Найти ответ на вечный вопрос помогут участницы, которые якобы попадают в разные временные периоды.

Финал состоит из различных конкурсных заданий, при выполнении которых участницы продемонстрируют сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию, артистическое мастерство и внешние данные. Зрителей ожидают красочные дефиле-презентации в белых коктейльных платьях, "космической" одежде, академических мантиях с различными "магическими" предметами, стилизованных белорусских костюмах и вечерних нарядах. Кроме того, девушки блеснут знаниями в интеллектуальном конкурсе и проявят артистизм в творческих номерах.

Победу одержат те участницы, которые наберут наибольшее количество баллов и голосов членов жюри. Они удостаиваются званий "Королева Весна Беларуси", "Первая Вице-Королева Весна", "Вторая Вице-Королева Весна". Занявшие первое и второе места представят Беларусь в финале Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2017", который пройдет в июне в России.

Будут определены и победители в отдельных номинациях: "Мисс Обаяние Конкурса", "Мисс Грация Конкурса", "Мисс Творчество Конкурса", "Мисс Оригинальность Конкурса", "Мисс Интернет-симпатий Конкурса" и др. К слову, голосование за последний титул будет проходить в группе "Молодежь Беларуси" социальной сети "ВКонтакте" с 20 по 23 мая.

Идейными вдохновителями конкурса выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. Организаторами белорусского финала являются БРСМ, Министерство образования Беларуси, Национальная школа красоты. Главная миссия - выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого творчества, сохранение культуры, традиций и обычаев народов стран - участниц проекта. Объединяя на протяжении более 20 лет самых обаятельных и талантливых студенток из Беларуси, России, ближнего и дальнего зарубежья, конкурс остается одним из самых интересных и престижных студенческих состязаний международного формата.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Тема финального представления - Год науки. По задумке организаторов, во время шоу молодые ученые, в роли которых выступят Тео (Юрий Ващук) и Дмитрий Новик, будут...

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