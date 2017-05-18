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Милиционеров Кричевского РУВД Вусика и Шашкова уволили из органов "по отрицательным мотивам"
18.05.2017 22:45 — Новости Общества | Tut.by
УВД Могилевского облисполкома закончило служебную проверку по факту распространения в СМИ информации о ситуации в Кричевском РОВД. По ее результатам подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков уволены из органов.
Как сообщает
По мнению ведомства, Вусик и Шашков достоверно знали об указанных условиях и требованиях, обязательных для исполнения каждым сотрудником органов внутренних дел, а также о предусмотренной ответственности, но сознательно пошли на их грубое нарушение.
«Распространенная ими в СМИ и сети Интернет субъективная, непроверенная в установленном порядке информация о деятельности руководства Кричевского РОВД вызвала негативный общественный резонанс и дискредитировала государственные органы и их руководителей», — говорится в сообщении.
Своими действиями, указывают в ведомстве, подполковник милиции Вусик и лейтенант милиции Шашков «совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел Республики Беларусь, что в соответствии с контрактом о службе является основанием для его досрочного расторжения».
«По результатам служебной проверки Вусик И.В. и Шашков А.А. уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Оба сотрудника ознакомлены с заключением служебной проверки в установленном порядке», — информирует УВД Могилевского облисполкома.
Напомним, сотрудники Кричевского РОВД
Министр внутренних дел Беларуси
Подполковника Игоря Вусика
В апреле «
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УВД Могилевского облисполкома закончило служебную проверку по факту распространения в СМИ информации о ситуации в Кричевском РОВД.
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