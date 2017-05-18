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Замдиректора любанского ЖКХ попался на взятке в 400 долларов. Ему грозит до 7 лет с конфискацией
18.05.2017 22:00 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП «Любанское ЖКХ», обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Минской области.
Предварительным расследованием установлено, что замдиректора, зная о поставке металлических контейнеров для сбора мусора в Любанское ЖКХ коммерческой структурой, потребовал от ее руководителя взятку. В обмен обещал неведение Любанским ЖКХ претензионной работы по качеству поставленной продукции, а также положительную рекомендацию фирме как надежному поставщику. При получении взятки в сумме $ 400 мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.
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Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5...
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