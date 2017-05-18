ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

MILEX‑2017 — площадка для реализации перспективных проектов

18.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На выставке MILEX‑2017 будет представлено более 30 стран, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулёв.

Для предприятий отечественного оборонного сектора экономики платформа MILEX — удобная площадка для реализации перспективных проектов, выхода на новый технологический уровень. Экспонировать продукцию планирует почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования.

Отвечая на вопрос о том, как Беларуси удается быть в числе региональных производителей вооружений, председатель Госкомвоенпрома отметил: «Мы не растеряли потенциал. Тот потенциал Советского Союза позволил подготовить новых людей, целые коллективы, которые имеют богатый опыт предыдущих поколений, но самое главное — живо интересуются мировым опытом в области оборонной техники». При этом Беларусь известна своими IT-технологиями, программным обеспечением, системами управления, радиоэлектроникой.

«За пять лет объем экспорта увеличился ровно в два раза. По прошлому году он составил около $1 млрд. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра, — сказал Сергей Гурулёв. — Этот объем достигнут благодаря постоянному расширению рынка. Уже сейчас взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией». По словам Сергея Гурулёва, важно работать с иностранными покупателями комплексно.

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке MILEX‑2017 будет представлено более 30 стран, сообщил журналистам председатель Государственного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Обсуждены пути взаимодействия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика