MILEX‑2017 — площадка для реализации перспективных проектов

На выставке MILEX‑2017 будет представлено более 30 стран, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулёв.

Для предприятий отечественного оборонного сектора экономики платформа MILEX — удобная площадка для реализации перспективных проектов, выхода на новый технологический уровень. Экспонировать продукцию планирует почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования.

Отвечая на вопрос о том, как Беларуси удается быть в числе региональных производителей вооружений, председатель Госкомвоенпрома отметил: «Мы не растеряли потенциал. Тот потенциал Советского Союза позволил подготовить новых людей, целые коллективы, которые имеют богатый опыт предыдущих поколений, но самое главное — живо интересуются мировым опытом в области оборонной техники». При этом Беларусь известна своими IT-технологиями, программным обеспечением, системами управления, радиоэлектроникой.

«За пять лет объем экспорта увеличился ровно в два раза. По прошлому году он составил около $1 млрд. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра, — сказал Сергей Гурулёв. — Этот объем достигнут благодаря постоянному расширению рынка. Уже сейчас взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией». По словам Сергея Гурулёва, важно работать с иностранными покупателями комплексно.

БЕЛТА