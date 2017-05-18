ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обсуждены пути взаимодействия

18.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

С 17 по 22 мая в Республике Беларусь с визитом находится представительная китайская военная делегация во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Центрального военного совета Китайской Народной Республики, начальником Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юся.

В ходе визита делегация примет участие в работе 8‑й международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017.

Вчера в Министерстве обороны состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой китайской военной делегации и переговоры заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Лотенкова с делегацией. В ходе проведенных мероприятий были обсуждены пути и способы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сфере.

Во время пребывания в Беларуси делегация проведет также переговоры с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулёвым и посетит ряд предприятий ВПК.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 по 22 мая в Республике Беларусь с визитом находится представительная китайская военная делегация...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Танкисты на БТУ: задача выполнена!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика