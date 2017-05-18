Обсуждены пути взаимодействия

С 17 по 22 мая в Республике Беларусь с визитом находится представительная китайская военная делегация во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Центрального военного совета Китайской Народной Республики, начальником Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юся.



В ходе визита делегация примет участие в работе 8‑й международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017.

Вчера в Министерстве обороны состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой китайской военной делегации и переговоры заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Лотенкова с делегацией. В ходе проведенных мероприятий были обсуждены пути и способы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сфере.

Во время пребывания в Беларуси делегация проведет также переговоры с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулёвым и посетит ряд предприятий ВПК.