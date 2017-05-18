Танкисты на БТУ: задача выполнена!

Недавно на полигоне Лепельский под руководством командира 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковника Андрея Латышева прошло плановое батальонное тактическое учение с военнослужащими танкового батальона прославленного соединения. Для проведения БТУ была создана динамичная, постоянно меняющаяся учебно-боевая обстановка, ориентированная главным образом на проявление гвардейцами-танкистами инициативы и смекалки при выполнении задач по предназначению.



Учение проходило в два этапа. В ходе первого из них военнослужащие прошли непосредственную подготовку к проведению изоляционных действий по отношению к условному незаконному вооруженному формированию (НВФ). В рамках второго этапа гвардейцы выполнили ряд задач по ограничению действий «боевиков», их блокировке и дальнейшему уничтожению.



Одной из особенностей этого учения стало практическое применение новых и модернизированных образцов вооружения и военной специальной техники. Среди них выделим танк Т‑72 с установленным на него модернизированным танковым прицелом «Сосна‑2У» и системой активной защиты от мин с бесконтактным взрывателем.

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Полигон встретил хорошей солнечной погодой. Танковый батальон направлялся в предполагаемый район сосредоточения НВФ — занятый «боевиками» условный населенный пункт Жезлино. Руководил действиями гвардейцев командир батальона гвардии майор Владимир Киселёв.

— Сейчас наша главная задача — вытеснение НВФ из населенного пункта, — отметил в беседе комбат. — Немаловажную роль на этом подготовительном этапе играют подразделения обеспечения — взвод связи, который непрерывно обеспечивает связь с подразделениями, а также военнослужащие инженерно-саперного взвода, занимающиеся устранением инженерных заграждений в виде установленных противником мин на подходах к городу.



После того как дорога была расчищена, начался штурм позиций «боевиков». Примечательно, что военнослужащими танкового батальона была использована специальная тактика на основе анализа форм и способов ведения современных вооруженных конфликтов в городских условиях. При этом немаловажную роль отвели отработке вопросов по выведению мирных граждан из блокированного населенного пункта.

Началась зачистка. В ходе ожесточенного штурма условное незаконное вооруженное формирование понесло серьезные потери. Оставшаяся часть НВФ покинула населенный пункт и направилась к мосту через реку Улу.

Независимо от исхода штурма населенного пункта и предполагаемого передвижения «боевиков», на мосту их ожидал мотострелковый взвод с огневой поддержкой одного из танковых экипажей. Бой был непродолжительным — НВФ не удалось перебраться через мост. При этом отличились танкисты. Экипаж танка занял удобную огневую позицию и прицельным огнем вынудил условного противника выйти в ограниченный район, где был оборудован блокпост.



Его обороной руководил гвардии лейтенант Илья Шрамков — и здесь неприятель потерпел неудачу: прорваться к лесному массиву ему не удалось.

— Мы заранее подготовились к встрече с противником: осуществили окапывание техники, оборудовали огневые позиции пулеметных расчетов, — рассказал гвардии лейтенант Шрамков. — Поэтому у него не было ни единого шанса на прорыв. Мои подчиненные действовали четко и уверенно.

После успешного преследования неприятеля был отработан заключительный этап учения — боевая стрельба с последующим уничтожением НВФ. В итоге противник остался в ограниченном районе и был словно на ладони. В качестве целей использовались мишени на танковой директрисе.



Первыми удар по «боевикам» совершили танки, затем огонь продолжили экипажи боевых машин пехоты одного из мотострелковых подразделений. Спустя непродолжительное время противник был полностью ликвидирован.

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По окончании БТУ впечатлениями поделились гвардейцы, принимавшие непосредственное участие в активной фазе учения.

— Для меня это учение стало серьезным испытанием. Признаться, я применил на практике все знания, которые получил за время службы в бригаде, — рассказал гвардии рядовой Артур Сас. — Подготовка была серьезной, каждый из нас старался показать максимум своих умений и возможностей. Не могу не упомянуть и о модернизированных танковых прицелах «Сосна‑2У». Они сыграли немаловажную роль при выполнении учебно-боевых задач. В сравнении со своими предшественниками новые прицелы превосходят их в кратности и скорости прицеливания. А это очень важно в боевых условиях, когда каждая секунда на счету…

Гвардеец добавил: в этой технической новинке использована качественная оптика, значительно улучшены стабилизаторы и программное обеспечение.

— Не скрою, было непросто, напряжение — на пределе, — признался гвардии рядовой Артём Лазарев. — Особенно волнительным и запоминающимся стал момент передвижения колонны по условно заминированному полю. Наравне с новыми прицелами серьезным подспорьем стала и установленная на танки новейшая система электромагнитной защиты от мин с бесконтактным взрывателем. Она позволяет проехать по заминированному участку местности без потерь, а работает следующим образом: когда танк проезжает около замаскированной мины, система посылает электромагнитный сигнал, детонирующий мину. При этом взрыв происходит в нескольких метрах от танка, тем самым не наносит вреда ни технике, ни личному составу. Конечно, танк может серьезно тряхануть, но на выполнение задач это никак не повлияет.