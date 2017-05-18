Экзамены в ОУЦ: уверенный финиш

Войска получили специалистов

На прошлой неделе более полутора тысяч младших командиров и специалистов, обучавшихся в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, убыли в родные соединения и воинские части для продолжения срочной военной службы. Спектр знаний и практических навыков, с которыми они отправились в войска, представлен 50 военно-учетными специальностями.



Курсанты учебных частей и подразделений после четырехмесячного обучения успешно выдержали ратные испытания. Качество обученности курсантов‑выпускников всех шести школ подготовки младших специалистов (шпс) члены комиссии Министерства обороны под руководством генерал-майора Андрея Жука оценили на хорошо.

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов показал: уровень подготовки нынешних выпускников (по сравнению с прошлым учебным периодом) не снизился. Более того, увеличилось число учебных подразделений, личный состав которых отчитался по максимальному баллу. В частности, из 124 сдававших экзамены учебных подразделений 17 оценены на отлично.

Наиболее весомых результатов в организации учебного процесса и обучении курсантов добились командный и преподавательский состав 3, 12‑й и 320‑й школ подготовки специалистов, которыми командуют соответственно гвардии подполковник Александр Чернов, подполковник Валерий Романовский и майор Алексей Зикратьев.

Курсанты танковых и артиллерийских учебных подразделений в ходе выполнения упражнения контрольных стрельб днем и ночью из танка и артиллерийского вооружения показали хороший уровень огневой выучки, способность практически отработать правила стрельбы в различных условиях обстановки, метко поражать пушечные и пулеметные цели, четко действовать при вооружении и отработке нормативов.



Лучших результатов в сдаче выпускных экзаменов добились учебные подразделения под руководством гвардейцев майора Вадима Киракосяна, старших лейтенантов Михаила Шаха и Сергея Ермоченко. Среди преподавательского состава отмечено высокое методическое мастерство гвардии старших лейтенантов Вадима Ерашова и Дмитрия Ракицкого, офицеров запаса и в отставке Сергея Троника, Александра Затирки, Анатолия Пашко, Игоря Патлатюка, Петра Денисова, Александра Стешина…

По сравнению с прошлым периодом обучения улучшилось качество подготовки курсантов 320‑й школы подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБЗ, ВВС и войск ПВО. Лучших результатов в обучении курсантов инженерных специальностей добились старший лейтенант Евгений Свирчевский, офицеры запаса Николай Кистенев и Александр Шаповалов.

Порадовали результатами боевой учебы и выпускники 12 шпс: пять учебных подразделений связи получили максимальные баллы. Лучших результатов по итогам экзаменов достигли подопечные капитана Александра Авдеева, старшего лейтенанта Виталия Лишневского и лейтенанта Юрия Пашко. Выше всех похвал сработал преподавательский состав школы, где немало опытных профессионалов из числа офицеров запаса. Среди лучших методистов отмечены Игорь Попов, Виктор Родионов, Вячеслав Игнатович и Борис Богатырёв.



Как отметил начальник 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра гвардии полковник Константин Чернецкий, весомых результатов в подготовке младших командиров и специалистов удалось добиться благодаря четкой организации учебного процесса и эффективности отработки программ обучения курсантов, возросшему уровню методической подготовленности, ответственному отношению всего командного и преподавательского состава к порученному делу.

Не менее важен и тот факт, что все плановые занятия курсантов были своевременно обеспечены необходимым вооружением, военной и специальной техникой, которая работала без поломок и срывов даже в самый пик боевой учебы. В этом плане немалая заслуга специалистов центра технического обеспечения под руководством полковника Владимира Баранского.

Уже на этой неделе 72 ОУЦ приступил к приему нового пополнения из военкоматов страны. Впереди у воинского коллектива армейской «учебки» организация и проведение занятий с новобранцами в системе начальной военной и общевойсковой подготовки. Не за горами новый учебный период — и все вернется на круги своя. Такова специфика жизнедеятельности армейской «учебки». Покой здесь офицерам только снится…

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора