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Успешной службы, гродненцы!

18.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В эти дни в Принеманье, как и в других регионах Беларуси, проходят отправки граждан на срочную военную службу. Я побывал на сборном пункте военного комиссариата области — и увидел, как торжественно и празднично гродненцы провожают в Вооруженные Силы Республики Беларусь своих сыновей.

В тот день около 200 парней пополнило армейские ряды. В первую очередь — соединения и воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил.

Внимая каждому слову, с волнением и чувством ответственности слушали молодые люди напутствия и военного комиссара Гродненской области полковника Вячеслава Раманенко, ветерана Вооруженных Сил полковника в отставке Олега Киселёва, матери призывника Елены Бушук. От имени всех новобранцев выступил Александр Рымашевский.

…Сосредоточенные, уверенные в себе — таким парянм можно смело доверить дело защиты Отечества. Вот, например, гродненец Алексей Опекун: он с детства мечтал быть десантником, а потому активно занимался физкультурой и спортом, закалял тело и дух, в упорной борьбе завоевал первый спортивный разряд по боксу. И в конечном итоге заветная мечта юноши сбылась — он был включен в состав нового пополнения одного из гвардейских соединений сил специальных операций.


Илья Орлов с родителями

 
 
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В эти дни в Принеманье, как и в других регионах Беларуси, проходят отправки граждан на срочную военную...

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