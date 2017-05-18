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Отслужили достойно!..

18.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде прошло увольнение в запас более 400 военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной службы. Торжественные проводы состоялись на площади Победы города Витебска.

Командир 103 овдбр гвардии полковник Вадим Шадура выразил воинам-десантникам благодарность за их значительный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и образцовое выполнение воинского долга.

— За время службы в бригаде вы окрепли духом, обрели надежных друзей, стали физически подготовленными воинами, сплотились в единый воинский коллектив, научились сообща качественно выполнять учебно-боевые и повседневные задачи, — подчеркнул комбриг.

Гвардии полковник Вадим Шадура отметил также, что дальше по жизни гвардейцы, завершив свой армейский путь, должны руководствоваться принципами воина сил специальных операций Вооруженных Сил и быть достойными гражданами нашей страны.

Гвардии майор Алексей Волк, фото автора

 
Теги: Витебск
 
 
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В 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде прошло увольнение в запас более 400 военнослужащих,...

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