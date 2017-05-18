Покоряя водные преграды

В 557‑й инженерной бригаде Западного оперативного командования традиционно уделяется много внимания становлению молодых офицеров. Созданы все необходимые условия для того, чтобы с первых дней службы у специалистов в погонах закладывался основательный фундамент для роста профессионального мастерства и командирских навыков. Требовательными и терпеливыми наставниками являются начальники недавних выпускников военных учебных заведений — от командиров рот до командира бригады включительно. В итоге здесь каждый молодой офицер — перспективный. Не стал исключением и лейтенант Евгений Павленя.



За его успехами в службе пристально следит командование воинской части, батальона и роты, оказывая парню помощь в совершенствовании знаний, умений и навыков, морально-психологических качеств, стимулируя его становление как командира подразделения.

Евгений и сам проявляет трудолюбие, добросовестно относится к выполнению служебных обязанностей. За относительно короткий срок он завоевал авторитет в воинском коллективе и стал примером для своих подчиненных.

Я познакомился с лейтенантом во время полевого выхода понтонно-мостового батальона, в строю которого он проходит службу. Евгений Павленя родился в городе Ляховичи Брестской области. С детства мечтал стать военным — и когда пришла пора определиться с будущей профессией, это помогло юноше сделать правильный выбор. Быстро пролетели курсантские годы, и вот он уже выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова…

После выпуска из ввуза лейтенант Павленя был назначен на должность командира понтонного взвода и пополнил строй 557‑й инженерной бригады. Офицер в беседе сообщил: воинский коллектив встретил его как родного, ведь в этом же подразделении он два года назад проходил войсковую стажировку. Тогда, еще будучи курсантом, принимал участие в проведении занятий по наведению паромной переправы на реке Неман, очень старался — и успешно справился с поставленными задачами.

— Служба в инженерных вой­сках проходит интересно, мне очень понравился наш коллектив, — подчеркнул Евгений. — Так сложились обстоятельства, что после приема должности я сразу окунулся с головой в ратную учебу, времени на раскачку не было. Вместе с подчиненными уже в сентябре 2016 года отправился в полевой лагерь на берег Немана. А во время недавнего полевого выхода, который прошел в апреле этого года, мы вновь собирали взводный и ротный паромы, в том числе в темное время суток, и переправляли военную технику через водную преграду.

В Ляховичах, где я родился, протекает река Ведьма, а неподалеку несет свои воды Щара. Неман по сравнению с ними впечатляет, это более полноводная река. Правда, река Тура в Тюмени, где я учился, была побольше, что позволило получить хороший опыт… Но и наш Неман — довольно сложная водная преграда, здесь бывают противоположные течения, водовороты, подвод­ные препятствия и многие другие «сюрпризы». К тому же это достаточно быстрая река. Покорив ее, можно не бояться других водных преград.

— Становление молодого офицера проходит успешно, — подытожил заместитель командира батальона по идеологической работе капитан Эдуард Сытый. — Лейтенант Евгений Павленя уверенно руководит подчиненными, активно перенимает опыт. А старшие товарищи охотно подсказывают ему в случае необходимости, помогают и советом, и делом. Совсем недавно в ходе контрольного занятия по тактико-специальной подготовке Евгений был поощрен благодарностью.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора