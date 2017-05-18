Когда мечта становится реальностью

С командиром тяжелой гаубичной артиллерийской батареи 111‑й гвардейской артиллерийской бригады гвардии капитаном Иваном Романовичем я познакомился во время недавних стрельб на полигоне Брестcкий. Чуть больше месяца назад офицер занял третье место в состязании на звание лучшего командира артиллерийской батареи по полевой выучке. Испытания проходили на полигоне Осиповичский. С этого мы и начали беседу.





— Конкурс состоял из нескольких этапов, — пояснил гвардии капитан Романович. — На первом из них проверялась экипировка командиров батарей. Следующим серьезным испытанием стало выполнение нормативов по технической и тактической подготовке. А завершалось соревнование выполнением огневой задачи с боевой стрельбой. Жаль, что не все получилось, не удалось стать лучшим… Но ничего — есть к чему стремиться.

Беседуя с офицером-артиллеристом, я и не сомневался ни капельки: в будущем у него все получится. Кропотливая работа, упорство, хорошая профессиональная подготовка, в которую Иван Дмитриевич вкладывает немало усилий, несомненно, скажутся на результате.

…Связать свою жизнь с армией будущий артиллерист мечтал с малых лет. Другого пути для себя просто не видел. Его отец — офицер, дед — военный летчик. Родился Иван в Бресте, детство прошло в военном городке.

Вскоре отца по службе перевели в Минск. Там мальчишка пошел в среднюю школу № 143 с лицейскими классами МЧС. В 10‑м и 11‑м классах прошел допрофессиональную подготовку по пожарно-спасательному делу. Хватало времени и на занятия в спортивных секциях: Иван Романович серьезно занимался дзюдо.

Поступить в военный вуз после школы парню, впрочем, не удалось. Вскоре он был призван на срочную военную службу.

Иван был направлен в 307‑ю гвардейскую школу подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. И мечту об офицерских погонах рядовой Романович не забросил.

— Прослужив семь месяцев срочной, я поступил на факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь. В 2012 году успешно ее окончил.

Вспоминая учебу в военном вузе, офицер признался в беседе: предметы по специальности давались ему легко, к экзаменам практически не готовился — все усваивал на протяжении учебного года.

— Когда тебе что-то интересно, этим увлекаешься, стараешься вникнуть в суть любого вопроса, узнать побольше, развиваться. Артиллерия увлекла меня с первых дней учебы. Интересно было узнать, как это боевые снаряды летят на несколько десятков километров и точно поражают цели… Сейчас про это вспоминается с улыбкой.

По распределению лейтенант Романович был направлен в 111‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду на должность командира взвода. Молодой специалист в погонах быстро нашел общий язык с личным составом. С первых дней службы он зарекомендовал себя грамотным, любящим свою профессию офицером.

— Признаюсь, становление прошло для меня почти незаметно. Сказалась, думаю, срочная военная служба. Все-таки тогда многому научился, прежде всего — ратной работе и взаимоотношениям с людьми… Придя в бригаду, много времени уделял совершенствованию профессиональной подготовки, прежде всего практической. Все-таки теория — одно, а полевая выучка — совсем другое. Каждую минуту, проведенную на полигоне, стараешься использовать с максимальной пользой. Пополнить свой багаж знаний, научить подчиненных… — пояснил Иван Дмитриевич.

И через полтора года успехи молодого офицера-артиллериста были замечены — он был назначен командиром тяжелой гаубичной артиллерийской батареи.

— Естественно, забот и ответственности прибавилось. Ведь от четких, безошибочных и грамотных командирских решений зависит выполнение огневых задач личным составом. Моя батарея комплектуется резервистами. С ними легко — это люди, как правило, уже состоявшиеся в жизни, многие занимают высокие должности. Они понимают, что от них хотят в армейском строю.

Офицер Романович считает, что в работе с подчиненными нужно руководствоваться принципами справедливости.

— Безусловно, еще нужно по-настоящему заботиться о людях, организовывать их быт, вникать в нужды подчиненных. Быть готовым выслушать каждого человека, помочь ему в любой ситуации. В командире должны быть уверены!..

Дома гвардии капитана Ивана Романовича всегда с нетерпением ждут жена Мария и двухлетний сынишка Всеволод.

— Надежный тыл, взаимопонимание в семье — еще одна важная составляющая офицерской службы. Без этого никак, — убежден офицер-гвардеец.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора