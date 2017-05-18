Речной форпост государства

Ежегодно в рамках программы поездок военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны, зарубежные дипломаты посещают подразделения органов пограничной службы. Их интерес к организации пограничной службы в нашей стране неслучаен: в некоторых странах погранвойска являются родом вооруженных сил. Например, в Китае.

— Знакомство с буднями белорусских пограничников стало возможным во многом благодаря пониманию и поддержке руководства Государственного пограничного комитета и тесному взаимодействию с управлением международного сотрудничества ГПК, — подчеркнул помощник начальника департамента международного военного сотрудничества полковник Виктор Болсуновский. — Благодаря их содействию мы сможем познакомиться с уникальным подразделением — отделом береговой охраны «Лоев».

* * *

…Маленький уютный Лоев встретил гостей теплом, солнцем и ажурной бело-розовой пеной цветущих в садах деревьев. Не верилось, что всего несколько часов назад мы покидали хмурую, моросящую промозглым дождем столицу.



В буйстве весеннего цвета, в мирной тишине залитой солнцем центральной площади города все напоминает о бушевавшей на этой земле последней войне — самой страшной и кровопролитной. Здесь расположен мемориал «Аллея Героев». Рядом спокойно и неспешно несет свои воды могучий Днепр. В этой безмятежности, неторопливости трудно представить, что осенью 1943 года вода реки стала красной от крови, а берега были усеяны телами погибших воинов. Именно здесь развернулись ключевые события, ставшие прологом освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно здесь пробили первую брешь в считавшейся неприступной системе немецких укреплений «Восточный вал».

— Жители нашего города бережно хранят память о том героическом времени. Если молодежь забудет об этом, мы обречены на новые конфликты, новое кровопролитие, — сказала, встречая гостей, директор музея «Битвы за Днепр» Римма Стадникова. — Цена освобождения нашей земли непомерно высока — тысячи погибших. 365 воинов удостоены высшей степени воинского отличия — звания Героя Советского Союза. Их имена увековечены на мраморных плитах Аллеи.

Потому тот факт, что и в наши дни история Лоева неразрывно связана с людьми в форме, весьма символичен.

* * *

В десяти минутах от центра находится отделение береговой охраны.

Встречал гостей начальник отделения старший лейтенант Олег Выгляд. Кажется, что о своем подразделении он знает все. Старожил! Начинал службу в отделе рядовым. Теперь стоит во главе маленького пограничного флота. В его ведении находится весь водный транспорт, катера, лодки. А значит, на его плечах и ответственность за их исправность и постоянную готовность выйти на очередное задание.

— Одна из особенностей нашего отряда — морские звания, — начал знакомить гостей с вверенным ему «хозяйством» офицер. — Здесь вы не найдете майора, подполковника или полковника. Зато встретите капитана 3, 2 и 1 ранга. Общая протяженность вверенного нашей погрангруппе участка границы составляет 231 км, из них 169 — вдоль рек Днепр и Сож. Патрулирование акватории рек — одна из наших повседневных забот. Мы используем катера амфибийного и килевого классов.

Зимой главный транспорт отдела — катера-амфибии на воздушной подушке типа «Гепард». По снегу, льду, полыньям и переметам пограничники идут на них со скоростью 110 км/ч на определенный задачей участок патрулирования. Каждый день новый маршрут. Внезапность, повсеместное присутствие — тактика, проверенная временем. Сейчас амфибии — на хранении, ждут своего часа. Весной пришло время килевых катеров.

У причала на днепровских водах в ожидании очередного выхода мирно покачивались пограничные катера как отечественного, так и иностранного производства. Зарубежное судостроение представляют высокоскоростные, малошумные, обладающие большим запасом хода патрульные катера «Дозор» итальянского производства. Два таких судна отряд получил в рамках международного проекта технической помощи SURCAP, нацеленного на повышение эффективности охраны зеленого и водного белорусско-украинского участка государственной границы. На их борту установлено современное оборудование: навигатор, радиолокационная станция, эхолот. На каждом может находиться до 10 человек.

Рядом — новенькие отечественные катера «Патруль 920», собранные на Могилевском судостроительном заводе. Катера способны развить достаточно высокую скорость — до 61 км/ч. «Итальянцы» в этом отношении более скоростные и выжимают до 80 километров в час. Зато маневренность и наличие водомета позволяют белорусским катерам преследовать нарушителей на мелководье, что значительно повышает эффективность охраны водных рубежей. К тому же «белорусы», как и итальянский «Дозор», способны до трех суток находиться в автономном патрулировании и преодолеть без дополнительной заправки до 500 км. Учитывая, что зона патрулирования на этом водном участке границы 140 километров — такие характеристики вполне соответствуют потребностям пограничников. В распоряжении экипажа как на отечественных, так и зарубежных катерах — эргономичные рубки и уютные каюты. Лежаки, микроволновые печи, электрочайники, мини-холодильники привносят в их быт необходимый минимум комфорта.



Стоит ли говорить, что на предложение испытать ход этих машин все гости откликнулись единодушным согласием. Да и погода располагала. Сначала с группой военных атташе мы прошли по реке на корме белорусского катера. Затем на иноземном.

Юркие судна неслись по водной глади, нагоняя волны, украшенные белой пенной шапкой. Шальные капли брызгали в лицо. Теплый ветер трепал волосы. От избытка эмоций захватывало дух. Во всяком случае, у меня. Атташе же проявляли нордическое спокойствие. Хотя, я уверена, что в глубине души они испытали не меньшее удовольствие…

Лично мне ход отечественного судна понравился больше. Ощущения субъективные, конечно, но мне белорусский катер показался мощнее.

— Мощность двигателей практически одинаковая, — пояснил мне начальник отделения. — Все дело в струе воды, которую выбрасывает водометный двигатель «Патруля». Потому и ощущения такие. Зато этот катер имеет очень высокую проходимость. Может на большой скорости пройти по перекатам с уровнем воды всего 20 сантиметров.

Капитан 1 ранга Максим Казанцев — атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации, человек, привычный к водным походам, сошел на берег в приподнятом настроении.

— Конечно, мне как моряку особенно приятно посетить эту уникальную часть, пройти по воде на катере, — поделился он своими впечатлениями. — Пограничники беспрерывно несут свою трудную, но почетную вахту. Мы видим, что здесь служат настоящие профессионалы. Впечатлила отлаженная система подготовки и организации службы. Большое внимание уделяется оснащению отряда новой, современной техникой.

Надо отметить, что, помимо охраны водной границы, лоевские пограничники оказывают немалую помощь в борьбе с браконьерством. В месте слияния Днепра и Сожа водятся практически все разновидности рыб днепровского бассейна. Рыбачить сюда приезжают со всей Беларуси и даже из России.

* * *

Не менее надежно защищена и сухопутная часть границы.

— Проделана большая работа по ее инженерному оборудованию, — рассказал гостям командир берегового отряда капитан 3 ранга Дмитрий Радченко. — Установлены современные комплексы охраны: сигнализационные датчики, системы видеонаблюдения и дистанционного контроля за участками границы, тепловизоры. Техника позволяет оперативно, в максимально сжатые сроки реагировать на любые попытки нарушения государственного рубежа. Контроль ведется на земле, воде и в воздухе. Сверху за границей следят беспилотные летательные аппараты и приданный для усиления автожир — легкий винтокрылый летательный аппарат.

— Очень важно, сохраняя надежность границ, помнить, что она пролегает между братскими народами, — отметил атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Эквадор в Республике Беларусь полковник Саенс Франциско Хавьер Армендариз. — И вам это удается. Представители практически всех континентов, которые мы представляем, — Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки — смогли убедиться, что профессионализм ваших пограничников позволяет не допускать противоправные действия. При этом вы с большим уважением и пониманием относитесь к вашим соседям.

Для того чтобы замок на границе стал еще надежнее, пограничники наладили тесное взаимодействие с военнослужащими гвардейской десантно-штурмовой бригады. Плечом к плечу отрабатываются учебные задачи и с гвардейцами воздушно-десантной бригады.

— Одна из острых проблем, с которой мы сталкиваемся сегодня, — это борьба с незаконной миграцией и контрабандой, — уточнил офицер управления международного сотрудничества ГПК подполковник Андрей Коннов. — При организации противоправных действий нарушители, многие из которых являются выходцами из спецслужб, как правило, используют тактику диверсионно-разведывательных групп. Действия их грамотны, профессиональны. Чтобы эффективно этому противостоять, нам необходимо понимать логику их действия, предвидеть поступки. На совместных учениях десантники, которые лучше знакомы со спецификой контрдиверсионной борьбы, учат нас грамотно организовать противодействие. Мы же, в свою очередь, делимся знаниями по охране государственной границы, порядку несения службы пограничными нарядами. Поэтому наше взаимодействие полезно.

* * *

Накануне поездки в Лоев военные атташе посетили Институт пограничной службы, где смогли ознакомиться с системой подготовки будущих офицеров‑погранчников. Самое яркое впечатление от посещения — обилие современных инновационных технологий, применяемых в процессе обучения, уникальная материально-техническая база. И, поверьте, слово «уникальная» — не журналистский комплимент, а констатация факта. Такого мнения придерживаются все военные дипломаты, посетившие это учебное заведение.

— Руководители института много сделали для повышения уровня информационных технологий и популяризации их применения, — высказал свое мнение старший полковник Шэн Юэчжун — военный и военно-воздушный атташе при Посольстве Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. — Это, безусловно, значительно повышает уровень и качество подготовки.

Бригадный генерал Гильермо Сегундо Барбоса Эредия — военный, военно-морской и военно-воздушный атташе при Посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь — поддержал мнение своего китайского коллеги. Он совсем недавно получил аккредитацию при белорусском военном ведомстве. Это была его первая поездка.

— Технологии, которые используют для обучения будущих офицеров, — что-то невероятное! И сегодня мы смогли убедиться: все, что они изучают в институте теоретически, на все 100 % востребовано на практике, — подчеркнул он.

Своими впечатлениями поделился и старший полковник Ву Ван Тху, атташе по вопросам обороны при посольстве Социалистической Республики Вьетнам.

— Руководитель Института пограничной службы генерал-майор Василий Гедько сказал нам на брифинге, что если молодой офицер не овладел информационными технологиями в полном объеме, он не сможет в наши дни справляться со своими должностными обязанностями, — отметил офицер.

— Программа, подготовленная департаментом международного военного сотрудничества для военных атташе, которая сочетает в себе прекрасную комбинацию, которая позволяет ознакомиться как с деятельностью Вооруженных Сил, так и с другими силовыми структурами, — подвел своеобразный итог встречи подполковник Руне Брейгуту, заместитель военного атташе при Посольстве Королевства Норвегия в Республике Беларусь. — Могу сказать, что главным атрибутом белорусских силовых структур является прозрачность и открытость. Посещение прекрасно показало отличное выполнение задач военнослужащими пограничной службы и прекрасную организацию обучения курсантов. Я поражен, что в институте обучается достаточно много девушек. Хочется отметить, что пограничная служба очень популярна среди молодежи.

…В тот день военные атташе произнесли много слов о мире, о дружбе между народами, о важности охранять и сохранять покой и стабильность государства. Потому что люди в погонах как никто другой понимают, насколько хрупка окружающая нас безмятежная жизнь.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото из архива ДМВС