С горячим приветом… из Сибири

Много лет назад ветераны установили стелу в память о героях 10‑го танкового корпуса в месте его послевоенной дислокации на территории Борисова. Там же в 1985 году они заложили аллею сибирских кедров. 40 саженцев — по дереву за каждый год, прошедший после Победы, — привез для этой цели из далекой Сибири участник Великой Отечественной войны Анатолий Терехов. С тех пор фронтовик каждый год приезжает в Борисов почтить память однополчан, привозит новые молодые кедры и вместе с военнослужащими 10‑го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, которые ухаживают за этим памятным местом, высаживает их на аллее Героев.





Молодые воины в разные годы задавали Анатолию Михайловичу один и тот же вопрос: почему именно кедры?

— Сибирский кедр живет полтысячи лет и будет еще долго напоминать потомкам о прошедшей войне, героях, которые принесли Отечеству Победу, — отвечал этот уникальный человек, жизнь которого сегодня уже перевалила на десятый десяток…

Когда началась Великая

Отечественная война, Анатолий учился в 8‑м классе средней школы № 21 города Кемерово. Учеников старших классов отправили на уборку сельскохозяйственной продукции, школу переоборудовали под общежитие. Все ребята старались выполнить работу как можно лучше, ведь лозунг «Все для фронта, все для победы!» не был пустым звуком и для подростков.

С начала октября 1941 года Анатолий работал на военном заводе № 62, где выпускали детали для танков. Когда в 1942‑м пареньку исполнилось 16 лет, его от предприятия направили на курсы трактористов. В декабре 1944 года он получил повестку из военкомата. Воевал в 183‑й танковой бригаде, которая входила в состав 10‑го танкового корпуса.

К тому времени сформированный в 1942 году под Москвой 10‑й танковый корпус прошел с освободительными боями Харьков, преодолел Днепр и воевал в Прибалтике. В тяжелых боях танкисты пробивали победный путь через Восточную Пруссию, двигались к Балтийскому морю. Теперь это было и ратное дело Анатолия Терехова.

В феврале 1945 года юный солдат был тяжело контужен, но от госпитализации отказался. В составе 183‑й танковой бригады он стал участником штурма Кенигсберга.

После войны кавалер ордена Красной Звезды и других наград Анатолий Терехов вернулся в Сибирь, в родной город. Окончил техникум, затем институт, приобрел профессию горного инженера. 47 лет он трудился на угольных шахтах. Но и спустя многие годы он не забыл ни однополчан, ни дорогую бригаду. И вот как подтверждение прочности армейского братства, нерушимости принципов воинской верности, святости памяти о подвигах героев Великой Отечественной крепнут, год от года набирают силу на белорусской земле сибирские кедры…

Недавно по решению губернатора Кемеровской области, совета ветеранов данного региона России и департамента по образованию и культуре за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи Анатолию Терехову присвоено звание «Герой Кузбасса». Шутка ли: благодаря фронтовику кедры высажены на аллеях в более чем двух десятках мест боевой славы 10‑го танкового корпуса. И это лишь толика тех славных дел, которые на счету Анатолия Михайловича!

Спасибо вам за это, желанный гость из далекой Сибири! Спасибо вам за Победу, дорогие ветераны!

Майор Сергей Суязов, г. Борисов, фото автора