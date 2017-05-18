УВД: милиционеры-жалобщики из Кричева уволены из органов

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Управление внутренних дел Могилевского облисполкома завершило проверку по факту распространения в СМИ информации о деятельности Кричевского РОВД – сотрудники, которые жаловались на начальство, уволены из органов, сообщило в четверг УВД.

В начале мая в СМИ появилась информация об обращении сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, которые жаловались на предвзятое и хамское отношение начальства: милиционеры сообщили, что на совещаниях в их адрес со стороны руководства звучат "высказывания оскорбительного, в том числе нецензурного характера, унижающие тем самым честь и достоинство сотрудника милиции".

"Установлены факты грубого и умышленного нарушения Вусиком И.В. и Шашковым А.А. условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ", – говорится в сообщении управления.

В УВД отметили, что милиционеры знали об ответственности за нарушение соответствующих требований, но сознательно пошли на их нарушение. При этом информация, которая попала в СМИ, как подчеркнули в управлении, дискредитировала РОВД и его руководителей.

"По результатам служебной проверки Вусик И.В. и Шашков А.А. уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сказали в милиции.

Ранее в отношении произошедшего в Кричеве высказался министр внутренних дел Игорь Шуневич: по результатам первой проверки было принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности и руководство отделения, и жалобщиков.