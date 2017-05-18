ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УВД: милиционеры-жалобщики из Кричева уволены из органов

18.05.2017 20:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Управление внутренних дел Могилевского облисполкома завершило проверку по факту распространения в СМИ информации о деятельности Кричевского РОВД – сотрудники, которые жаловались на начальство, уволены из органов, сообщило в четверг УВД.

УВД: милиционеры-жалобщики из Кричева уволены из органов
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Шуневич прокомментировал дело "кричевских милиционеров"

В начале мая в СМИ появилась информация об обращении сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, которые жаловались на предвзятое и хамское отношение начальства: милиционеры сообщили, что на совещаниях в их адрес со стороны руководства звучат "высказывания оскорбительного, в том числе нецензурного характера, унижающие тем самым честь и достоинство сотрудника милиции". 

"Установлены факты грубого и умышленного нарушения Вусиком И.В. и Шашковым А.А. условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ", – говорится в сообщении управления.

В УВД отметили, что милиционеры знали об ответственности за нарушение соответствующих требований, но сознательно пошли на их нарушение. При этом информация, которая попала в СМИ, как подчеркнули в управлении, дискредитировала РОВД и его руководителей.

"По результатам служебной проверки Вусик И.В. и Шашков А.А. уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сказали в милиции.

Ранее в отношении произошедшего в Кричеве высказался министр внутренних дел Игорь Шуневич: по результатам первой проверки было принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности и руководство отделения, и жалобщиков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В управлении сочли информацию, которая попала в СМИ, дискредитирующей РОВД и его руководство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Алексиевич "умерла" от рук итальянского журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика