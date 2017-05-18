МИНСК, 18 мая — Sputnik. Итальянский журналист Томмассо Дебенедетти признался в распространении фейковой новости о смерти белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

В четверг мировые СМИ потрясла новость о внезапной кончине Алексиевич, которая сейчас находится в Сеуле (Южная Корея). Первоисточником информации стал якобы министр культуры Франции Франсуаз Ниссен — она сообщил в своем Twitter рассказал о смерти писательницы . Однако позже выяснилось, что аккаунт в соцсети не принадлежит чиновнику , и сообщение было удалено.

"Это я создал фейковый аккаунт министра культуры и распространил ложную новость о смерти Светланы Алексиевич", — приводит слова Дебенедетти РИА Новости.

По словам журналиста, он создал фейковую новость, чтобы посмотреть на реакцию правительства, которое без всяких проверок внесло аккаунт в список официальных страниц членов кабмина.

"Я выбрал смерть Алексиевич по двум причинам. Во-первых, французский министр была издателем ее книг. Во-вторых, Алексиевич уже становилась главной героиней моих удавшихся фейков. В октябре я создал аккаунт от ее имени и объявил о победе в нобелевской номинации за два часа до официальной церемонии. Многие газеты и телеканалы поверили в это и тем самым поставили под сомнение уровень секретности Шведской академии", — пояснил Дебенедетти.

Он подчеркнул, что твит о смерти Алексиевич показал, как СМИ, которые не проверяют достоверность информации, просто становятся жертвами фальшивых новостей. "Война против фейковых новостей, по крайнее мере во Франции, проиграна", — заявил Дебенедетти.

Сама Алексиевич, позже комментируя сообщение о своей смерти, заявила, что все с ней хорошо.