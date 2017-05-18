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Алексиевич "умерла" от рук итальянского журналиста

18.05.2017 20:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Итальянский журналист Томмассо Дебенедетти признался в распространении фейковой новости о смерти белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Алексиевич "умерла" от рук итальянского журналиста
© Pixabay
Не только Алексиевич: кого "хоронили" раньше времени

В четверг мировые СМИ потрясла новость о внезапной кончине Алексиевич, которая сейчас находится в Сеуле (Южная Корея). Первоисточником информации стал якобы министр культуры Франции Франсуаз Ниссен — она сообщил в своем Twitter рассказал о смерти писательницы. Однако  позже выяснилось, что аккаунт в соцсети не принадлежит чиновнику, и сообщение было удалено.

"Это я создал фейковый аккаунт министра культуры и распространил ложную новость о смерти Светланы Алексиевич", — приводит слова Дебенедетти РИА Новости.

По словам журналиста, он создал фейковую новость, чтобы посмотреть на реакцию правительства, которое без всяких проверок внесло аккаунт в список официальных страниц членов кабмина.

"Я выбрал смерть Алексиевич по двум причинам. Во-первых, французский министр была издателем ее книг. Во-вторых, Алексиевич уже становилась главной героиней моих удавшихся фейков. В октябре я создал аккаунт от ее имени и объявил о победе в нобелевской номинации за два часа до официальной церемонии. Многие газеты и телеканалы поверили в это и тем самым поставили под сомнение уровень секретности Шведской академии", — пояснил Дебенедетти.

Он подчеркнул, что твит о смерти Алексиевич показал, как СМИ, которые не проверяют достоверность информации, просто становятся жертвами фальшивых новостей. "Война против фейковых новостей, по крайнее мере во Франции, проиграна", — заявил Дебенедетти.

Сама Алексиевич, позже комментируя сообщение о своей смерти, заявила, что все с ней хорошо.  

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Итальянский журналист объяснил, почему "похоронил" Алексиевич, и заявил, что Франция проиграла войну против фейковых новостей.

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