ВЧЕРА

Картина дня. 18 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее позитивное развитие белорусско-сербских отношений . Об этом он заявил на встрече с Президентом Сербии Томиславом Николичем. Александр Лукашенко наградил Президента Сербии Томислава Николича орденом Дружбы народов .

Сербия будет интенсифицировать сотрудничество с Беларусью , заявил Президент Сербии Томислав Николич в интервью БЕЛТА и Белтелерадиокомпании во время визита в Минск.

Швейцарская компания "Франк Мюллер" намерена начать строительство нового корпуса Минского часового завода , заявил глава компании Вартан Сирмакес. Говоря о вложенных в Минский часовой завод средствах, глава "Франк Мюллер" пояснил, что уже инвестировал $4 млн, также отправил на белорусское производство технику для производства часов. С учетом строительства нового здания объем инвестиций составит около $13-15 млн.

Беларусь и Чехия договорились развивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере . Соответствующие договоренности достигнуты во время 9-го заседания белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Усовершенствованный механизм взимания налога на доходы IT-компаний может заработать с 2018 года , сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. По словам Эллы Селицкой, когда законодательство отстает от развития технологий, в него необходимо вносить коррективы.

Беларусь в 2017-2021 годах намерена привлечь китайские кредиты на $150 млн для реализации двух инвестиционных проектов . Такая информация содержится в постановлении Совета Министров Беларуси №349 от 12 мая 2017 года.

Кондитерская фабрика "Спартак" расширяет присутствие на рынке Китая , сообщил генеральный директор предприятия Олег Жидков.

Белорусские перевозчики получат возможность выйти на рынок Ирана , заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко во время открытия 22-й специализированной выставки БАМАП.

Почти 400 заявок подано от Беларуси на участие в программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы , сообщил руководитель представительства совместного технического секретариата (СТС) программы Максим Алданов.

Жидкости для электронных сигарет в Беларуси будут маркировать контрольными знаками . Соответствующее постановление Министерства финансов от 29 апреля 2017 года №11 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Минске снижены тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и физлиц (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения. Решение Мингорисполкома от 20 апреля 2017 года №1365 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Общественное обсуждение проектов детального планирования двух участков в минском микрорайоне Уручье пройдет в мае-июне . Предлагается построить пять детских садов на 990 мест, две школы на 1816 мест, поликлиники на 750 посещений в смену, разместить три аптеки, ФОК со спортзалами. Запроектированы кинозал на 500 мест, танцзал, библиотека, центр детского досуга, гостиница на 100 мест, отделение банка.

Интерактивную карту парикмахерских создали в Минске , сообщили в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Информация о смерти писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич оказалась ложной . Как сообщила сама Светлана Алексиевич, с ней все в порядке.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мельница моды-2017" .

ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие 70 Каннского кинофестиваля . В Каннах Моника Беллуччи произвела фурор и показала страстный поцелуй .

ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция церемонии открытия MILEX-2017 .

Белорусская железная дорога с 20 мая назначила ускоренные поезда региональных линий экономкласса сообщением Минск-Жодино-Минск и Минск-Борисов-Минск.

Максим Рыженков переизбран председателем Белорусской федерации баскетбола . Заместителями председателя остались Андрей Балабин, Петр Дзержинский, Егор Мещеряков и Владимир Рассеко. Владимир Коноплев продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола . Это стало известно по итогам голосования на отчетно-выборной конференции БФГ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 мая

Международная конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" экспертной инициативы "Минский диалог" пройдет в Минске (пр-т Победителей, 9). Начало в 9.30.

В Белорусском государственном экономическом университете пройдет X Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость". В ходе конференции планируется детальное обсуждение проблем и путей модернизации белорусской экономики, ее динамичного и поступательного развития, а также влияния глобализационных и интеграционных процессов на экономический рост.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Национальная премия в области изобразительного искусства" состоится в 18.00 в Республиканской художественной галерее "Дворец искусств" (ул. Козлова, 3).

Уличный фестиваль "Город и Книги" пройдет в Минске 19-20 мая . На фестивале будет работать пять больших площадок. Будут представлены издательства, магазины, библиотеки, литературные проекты и инициативы. Время работы: с 13.00 по 21.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 мая

В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта. Отмечается в третью субботу мая.

Всемирный день метрологии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. 135 лет назад (1875) в Париже полномочными представителями 18 стран мира была подписана Международная метрическая конвенция "для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы".

Православный праздник Жировичской иконы Божьей Матери, одной из главных христианских святынь Беларуси.

115 лет назад родился Пуща Язеп (наст. Плащинский Иосиф Павлович), белорусский поэт. Один из основателей литературных объединений "Маладняк" и "Узвышша". В 1930 г. был репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. Автор поэтических сборников "Дни весны", "Песни на руинах", поэм "Песни войны", "Кровавый плакат" и др. На его слова написано много песен. На белорусский язык перевел повесть А.Толстого "Детство Никиты". Умер в 1964 г.

75 лет назад родился Галковский Михаил Федорович, певец, заслуженный артист Беларуси (1980). В 1966-2003 гг. солист Национального академического Большого театра оперы Беларуси. Среди партий: Нунций ("Джордано Бруно" С.Кортеса), Роман ("Седая легенда" Д.Смольского) и др. Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов (1973). Умер в 2010 г.

55 лет назад родился Дедюшко Александр Викторович, российский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Псевдоним "Албанец", "Офицеры", "Сармат", "Водитель для Веры", "Спецназ", "Бригада" и др. Погиб в автомобильной катастрофе в 2007 г.

50 лет назад родился Куценко Гоша (наст. Куценко Юрий Георгиевич), российский актер, певец, режиссер, сценарист, продюсер. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер".

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