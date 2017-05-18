Международная конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" экспертной инициативы "Минский диалог" пройдет в Минске (пр-т Победителей, 9). Начало в 9.30.
В Белорусском государственном экономическом университете пройдет X Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость". В ходе конференции планируется детальное обсуждение проблем и путей модернизации белорусской экономики, ее динамичного и поступательного развития, а также влияния глобализационных и интеграционных процессов на экономический рост.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Национальная премия в области изобразительного искусства" состоится в 18.00 в Республиканской художественной галерее "Дворец искусств" (ул. Козлова, 3).
В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта. Отмечается в третью субботу мая.
Всемирный день метрологии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. 135 лет назад (1875) в Париже полномочными представителями 18 стран мира была подписана Международная метрическая конвенция "для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы".
Православный праздник Жировичской иконы Божьей Матери, одной из главных христианских святынь Беларуси.
115 лет назад родился Пуща Язеп (наст. Плащинский Иосиф Павлович), белорусский поэт. Один из основателей литературных объединений "Маладняк" и "Узвышша". В 1930 г. был репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. Автор поэтических сборников "Дни весны", "Песни на руинах", поэм "Песни войны", "Кровавый плакат" и др. На его слова написано много песен. На белорусский язык перевел повесть А.Толстого "Детство Никиты". Умер в 1964 г.
75 лет назад родился Галковский Михаил Федорович, певец, заслуженный артист Беларуси (1980). В 1966-2003 гг. солист Национального академического Большого театра оперы Беларуси. Среди партий: Нунций ("Джордано Бруно" С.Кортеса), Роман ("Седая легенда" Д.Смольского) и др. Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов (1973). Умер в 2010 г.
55 лет назад родился Дедюшко Александр Викторович, российский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Псевдоним "Албанец", "Офицеры", "Сармат", "Водитель для Веры", "Спецназ", "Бригада" и др. Погиб в автомобильной катастрофе в 2007 г.
50 лет назад родился Куценко Гоша (наст. Куценко Юрий Георгиевич), российский актер, певец, режиссер, сценарист, продюсер. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер".
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.
Комментарии