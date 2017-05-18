Аккаунт Комаровки в Instagram — тот редкий случай, когда белорусское госпредприятие достаточно эффективно в социальной сети. Более того, занимается этим вовсе не нанятый сторонний специалист по продвижению, а начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук. Накануне завтрашнего 37-летия Комаровки мы встретились с ним и поговорили о том, как без малейшего опыта создать аккаунт, в котором уже более 16 тысяч подписчиков. О душевном общении в соцсети, поддержке руководства и попытках переманить Ивана на другую работу — в материале TUT.BY.



Иван Ткачук. 35 лет. Родился в Рогачевском районе Гомельской области. Закончил Университет культуры и Академию управления. Работал в том числе начальником отдела в одной из районных администраций Минска. Женат и растит ребенка. Около двух лет занимает пост начальника отдела социального развития Комаровского рынка. Чуть больше года параллельно с основной работой ведет аккаунт Комаровки в Instagram, который называют «Народным аккаунтом народного рынка».

О создании аккаунта: «Сошлись на том, что критика поможет сделать рынок лучше»

Иван говорит, что идея завести Instagram появилась у него через несколько месяцев после прихода на работу на Комаровский рынок. Это было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, он быстро стал патриотом этого места и хотел развеять стереотип, что Комаровка — рынок исключительно «для пенсионеров с сетками». Во-вторых, директор предприятия поставил задачу искать новые формы и подходы в работе.





Instagram Иван выбрал потому, что многие его друзья и знакомые пользовались этой социальной сетью. У самого же Ткачука не было ни своего профиля, ни базовых навыков фотографии. Было только желание сделать отличный от других и честный аккаунт. В этом его поддержал и директор рынка.

— Некоторые опасались критики, но в итоге мы сошлись на том, что критика поможет сделать рынок лучше. Это была принципиальная позиция, что мы ничего не удаляем и оставляем все как есть. Хорошо, когда есть понимание между руководителем и подчиненными в том, что и зачем мы вместе делаем.

О первых постах и первом успехе: «Все думали, что мы купили идею у российского пиарщика»

Никакой специализированной литературы по продвижению в социальных сетях Иван перед запуском проекта не читал, потому что «не хотел быть как все». И действительно, первые посты от Instagram Комаровки были далеки от стандартов.

Продукт дня от Комаровки✔#komarovka#minsk#belarus# Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) Янв 21 2016 в 5:18 PST

В комментариях сразу же появились замечания, что зеленая полоса с ценой — далеко не лучший вариант. Ткачук к ним прислушался.

— И я очень благодарен первым подписчикам и журналистам, которые писали комментарии и давали какие-то советы.

В итоге в Instagram начали появляться не только цены и фото продуктов, но и другие события из жизни рынка. Но поворотным моментом в истории аккаунта стал пост о том, что Комаровка подарит трехтысячному подписчику мешок картошки. И это была уже исключительно спонтанная идея самого Ивана.

— Многие СМИ написали про это и многие были уверены, что эту идею мы втридорга купили у какого-то российского пиарщика. Но на самом деле, я с мешком картошки лажанулся по полной, ведь было обидно тем, кто уже подписался и был самым моим преданным читателем. После этого я решил, что больше так делать не буду. Я просто человек честный и выступаю за справедливость.

Несмотря на это, идея сработала, мешок картошки достался студентам, а число подписчиков стало расти. Но Иван по-прежнему не ходил ни на какие тренинги, а действовал по наитию. Например, когда лучше всего выставлять фото он понял только тогда, когда у него сломалась машина. Проехав в общественном транспорте, Иван увидел, что по дороге на работу и с работы все и сидят в соцсетях.

— Я до всего дошел методом своих проб и ошибок. Но, я думаю, что в книжках об этом давно все написано.

О душевном общении: «Я могу и на трасянке ответить, и белорусской транскрипцией на английском написать»

Правда, в пособиях написано и о том, что посты коммерческих компаний желательно публиковать не только в определенное время, но и планировать их выход заранее. У Ткачука же четкой системы нет. Он говорит, что если нет вдохновения — то в день может не быть и ни одной собственной публикации. Если есть — может быть и более трех.

— Бывает, прошелся по рынку и увидел помидоры в расцветке немецкого флага. Ну как их не запостить! Моя система работы заключается в том, что аккаунт должен быть душевный и живой. А если я начну расписывать посты наперед, они перестанут жить. И гендиректор мне доверяет, ведь видит, что мы идем в правильном направлении.

Нет в его случае и никаких согласований с руководством и формальных ответов подписчикам.

— В Instagram некоторых компаний отвечают подписчикам красиво и ровненько, ведь это официальные аккаунты. Но ведь люди на улице так не разговаривают. А я со своими подписчиками могу и на трасянке пообщаться, и на английском ответить, и белорусской транскрипцией могу английские слова написать. И люди видят, что живой человек им отвечает.

Подписчики вступают в диалоги с Иваном и часто спрашивают, есть ли на рынке и сколько стоит тот или иной товар.

— Например, недавно в 12 часов ночи мне написала девушка и спросила, есть ли у нас 33% сливки. Если я помню, я, конечно, отвечаю. Но чаще всего, когда я на работе, я собираюсь и бегу к продавцам узнавать.

О методах работы: «Я не понимаю людей и организации, которые покупают подписчиков и лайки»

Благодаря в том числе такому подходу число подписчиков Instagram Комаровки на днях перевалило за 16 тысяч. Иван говорит, что тысячу самых активных он знает в лицо.

— И мы никогда не покупали подписчиков и лайки. Я не понимаю ни людей, ни организации, которые это делают. Если у тебя не живые люди, то как вы увеличите себе продажи? А, если люди увидят, что вас лайкают и тоже будут лайкать? Но не этим надо брать, а тем, чтобы человеку было интересно.

Возможно, многим было бы интересно увидеть в аккаунте Комаровского рынка и фото с шаурмой возле «Монетки». Но этого не будет. И даже не потому, что она не имеет отношения к рынку.

— Про шаурму оттуда я в инстаграме ни разу не писал. Хотя, как говорит молодежь, можно было бы поймать хайп на шаурме. Но это дешевый хайп, а я такими вещами не занимаюсь.





Не практикует Иван и розыгрыши для увеличения количества подписчиков. Бывает лишь такое, что концертные агентства за рекламу дают билеты, а Комаровка дарит их своим читателям.

— Я всегда за доброту и душевность. И у нас любой подписчик пишет, кому бы он хотел, чтобы мы отдали билет с мотивировкой, за что. А мы выбираем, кому это подарить.

О выгодах для рынка: «Главное — что мы стали более открытыми»

И такой не стопроцентно коммерческий подход, по наблюдениям Ткачука, трансформируется в том числе в коммерческую выгоду для рынка.

— Заметно, что число покупателей увеличилось. Например, когда мы запостили торт «Медовик», продавец сама рассказала, что к ней приходят и говорят, что узнали о нем из Instagram. Даже если один человек пришел, то это уже тоже результат. Но главное, что мы стали более открытыми.

Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) Май 6 2017 в 12:09 PDT

Ткачук говорит «мы» и потому, что в большой степени отождествляет себя со своим нынешним местом работы. И менять ее пока он не собирается.

— Мне предлагала работу в социальных сетях одна крупная торговая сеть и разные кафе и рестораны. Но я там не смогу, ведь здесь — душевный проект, а не голое рекламирование.

Поэтому Иван даже в отпуске ведет Instagram Комаровки. Последний раз он проводил его в родной деревне в Рогачевском районе.

— У меня в деревне интернет толком не ловит и я выезжал за 6 километров на трассу, чтобы запостить фото.

О зарплате и планах: «Наш директор очень продвинутый. Главное — аргументировать идею»

Но все это строится далеко не на голом энтузиазме. Иван говорит, что у него сейчас «достаточно хорошая зарплата».

— Руководство рынка объективно оценивает мой труд, в том числе и финансово. Да и вообще, наш директор очень продвинутый. Главное, свою идею ему нужно грамотно аргументировать.

И именно так было не только в случае с Instagram, но и с бесплатным Wi-Fi, который сейчас работает на рынке. А уже в ближайших планах у предприятия оживить свои группы в Viber и Facebook, а также заняться видео. От развития Instagram тоже, естественно, никто не отказывается.

— Хотелось бы, конечно, 100 тысяч. Но, с другой стороны, 100 тысяч — это всего лишь число посетителей рынка в хороший предпраздничный день. А вообще, уже завтра в Instagram будет небольшая фишечка, которая, надеюсь, выстрелит.



