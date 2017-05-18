ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оршанский льнокомбинат открыл мультибрендовый магазин-шоу-рум

19.05.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Орше открыли первый в области мультибрендовый магазин-шоу-рум «Дом льна» местного льнокомбината. На витринах — вся продукция предприятий страны, которую выпускают из тканей льнокомбината.


— Мы развиваем кооперационные связи: производители одежды и обуви используют наши ткани в своих коллекциях, а мы в фирменных магазинах представляем их изделия, — отметил на открытии генеральный директор «Оршанского льнокомбината» Владимир Нестеренко.

Площадь шоу-рума — более 1 тыс. кв. м. Здесь можно купить аксессуары, обувь, одежду, текстиль для дома из льняных тканей.

— Этот современный магазин и по дизайну, и по комфорту, и по ассортименту можно сравнить с лучшими европейскими торговым домами, — сказал председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. — Оршанский льнокомбинат — единственное предприятие с полным циклом производства не только в Европе, но и в мире. А после технического перевооружения оно будет единственным с такими возможностями по производству тканей изо льна.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На витринах - вся продукция предприятий страны, которую выпускают из тканей льнокомбината.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле судят чиновницу, бравшую взятки картошкой, свининой и повидлом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика