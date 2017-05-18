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Оршанский льнокомбинат открыл мультибрендовый магазин-шоу-рум
19.05.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by
В Орше открыли первый в области мультибрендовый магазин-шоу-рум «Дом льна» местного льнокомбината. На витринах — вся продукция предприятий страны, которую выпускают из тканей льнокомбината.
— Мы развиваем кооперационные связи: производители одежды и обуви используют наши ткани в своих коллекциях, а мы в фирменных магазинах представляем их изделия, — отметил на открытии генеральный директор «Оршанского льнокомбината» Владимир Нестеренко.
Площадь шоу-рума — более 1 тыс. кв. м. Здесь можно купить аксессуары, обувь, одежду, текстиль для дома из льняных тканей.
— Этот современный магазин и по дизайну, и по комфорту, и по ассортименту можно сравнить с лучшими европейскими торговым домами, — сказал председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. — Оршанский льнокомбинат — единственное предприятие с полным циклом производства не только в Европе, но и в мире. А после технического перевооружения оно будет единственным с такими возможностями по производству тканей изо льна.
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На витринах - вся продукция предприятий страны, которую выпускают из тканей льнокомбината.
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