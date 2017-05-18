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В Гомеле судят чиновницу, бравшую взятки картошкой, свининой и повидлом

19.05.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Центрального района началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления принудительного исполнения — начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома.


Бывшая чиновница обвиняется в получении взяток. По версии следствия, с сентября 2015 года по январь 2016-го она неоднократно получала материальные ценности от должностных лиц коммерческих и государственных структур. Как правило, это происходило в ее рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных судебных исполнителей. К замначальнику управления обращались с просьбами о временном снятии ареста с денежных средств предприятий, находящихся на расчетных счетах, об оказании содействия по взысканию задолженности и так далее.

Согласно зачитанному в суде обвинению, бывшая чиновница получила от директора одного из сельскохозяйственных предприятий Буда-Кошелевского района 125 кг картофеля за благоприятное решение вопроса о временном снятии ареста со счета предприятия.

От директора частного предприятия в Гомельском районе обвиняемая, по данным следствия, получила 10 кг свинины за обеспечение временного снятия ареста с денежных средств и помощи во взыскании задолженности с мясокомбината.

За обеспечение предоставления рассрочки по исполнительному производству бывшая чиновница получила от юрисконсульта коммунального предприятия «Ельское» 3 кг помидоров, 3 кг перцев, банку повидла и банку зеленого горошка.

За приостановку исполнительных производств обвиняемая приняла от начальника отдела одного из банков подарочный сертификат, а от директора сельхозпредприятия — 7 кг яблок (за снятие ареста со счета). Представитель коммерческого банка передал чиновнице торт, конфеты и шампанское за возможность ознакомиться с исполнительным материалом. Обвиняемой также инкриминируют получение в качестве взятки хозяйственного ножа стоимостью два рубля.

На суде бывшая руководительница не признала вины. Она заявила, что временное снятие ареста со счетов — обычная практика, которая происходит по ходатайству директоров предприятий, и, как правило, в 100% случаев такие ходатайства удовлетворяются.

— Судебный исполнитель — госслужащий и должен так взыскивать задолженность, чтобы обеспечить финансовую стабильность и снять социальную напряженность в регионе. Если хозяйства просили временно снять арест, чтобы продолжить функционировать, выплатить зарплату и провести первоочередные платежи, то их ходатайства всегда удовлетворялись, — пояснила обвиняемая.

Она добавила, что во многих хозяйствах и на предприятиях ситуация была «катастрофическая», и временное снятие ареста со счетов помогало предприятиям как-то функционировать.

Подсудимая утверждает, что взяток за свои постановления не брала. Например, упомянутые 125 кг картофеля брал или покупал в хозяйстве у знакомого ее муж, на каких условиях — она не знает. За свинину, которую привез знакомый руководитель частного предприятия, она заплатила, а помидоры, перцы, повидло и зеленый горошек ей передала знакомая из коммунального предприятия «Ельское». Данное предприятие имело отношения с отделом принудительного исполнения, и его руководители подавали в отдел ходатайства о предоставлении отсрочки, но с передачей овощей это никак не связано, заявила бывшая чиновница. Она добавила, что все, кто передавал ей так называемые взятки, — ее хорошие приятели, которых она знает многие годы.

 
 
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Женщина на суде заявила, что временное снятие ареста со счетов - обычная практика, которая происходит по ходатайству предприятий, и, как правило, такие ходатайства...

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