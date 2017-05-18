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Портал для подготовки к урокам школьников с нарушениями мелкой моторики появился в Беларуси

19.05.2017 08:13 — Новости Общества | БелТА  
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Портал для подготовки к урокам школьников с нарушениями мелкой моторики появился в Беларуси

19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Портал для подготовки к урокам школьников с нарушениями мелкой моторики тестируют в Беларуси. Об уникальном стартапе Scrawlless, который стал одним из финалистов конкурса Social Weekend, рассказали корреспонденту БЕЛТА авторы проекта.

Сервис позволяет ученикам, испытывающим проблемы с письмом, комфортно выполнять домашние задания, лучше усваивать материал школьной программы. Пока доступен только контент по математике, где можно считать столбиком, строить геометрические чертежи и др. В перспективе здесь появится возможность готовиться и к другим предметам, например к физике и химии. В этом школьникам поможет "умная" клавиатура, а также специальное мобильное приложение.

"Портал заменяет ручку и тетрадь. Среди тех, на кого он рассчитан, - люди с ДЦП и иными заболеваниями, аутисты. Всего в мире около 250 тыс. детей имеют нарушения мелкой моторики, в Беларуси - около 15 тыс. Мы уже реализовали базовый функционал для показа концепции. Нужна команда разработчиков, поддержка IT компаний, чтобы воплотить в жизнь все, что задумали, в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне. Проводили исследование и не нашли аналогов нашему сервису", - отметил один из авторов идеи студент третьего курса БГУИР Денис Глебов.

Ребята намерены сотрудничать с компанией Microsoft. Инновационный продукт был представлен воспитанникам Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, его протестировали около 100 детей. Разработка получила положительные отклики родителей и школьников.

Social Weekend - крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси. Впервые он прошел в 2013 году. Сумма финансовой помощи, оказанной меценатами конкурсантам, превышает Br200 тыс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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