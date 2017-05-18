Тепло, но ожидаются грозы. Погода в Гродно и области в выходные

Предстоящие выходные в Гродненской области будут по-настоящему весенними и теплыми: в регионе установилась хорошая погода. Температура воздуха прогреется до +23 °C, правда в воскресенье могут идти дожди, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В субботу, 19 мая, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем — небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +21…+23°C.

В воскресенье, 20 мая, с утра будет облачно с прояснениями, днем — облачно.

Возможен дождь. Вероятность грозы — 60%. Вечером синоптики обещают кратковременный дождь. Температура воздуха утром составит +17… +19°С. Днем от +21 до +23 °С.

Погода в Гродно и области .

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