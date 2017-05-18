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Тепло, но ожидаются грозы. Погода в Гродно и области в выходные
19.05.2017 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области будут по-настоящему весенними и теплыми: в регионе установилась хорошая погода. Температура воздуха прогреется до +23 °C, правда в воскресенье могут идти дожди,
В субботу, 19 мая, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем — небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +21…+23°C.
В воскресенье, 20 мая, с утра будет облачно с прояснениями, днем — облачно.
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Предстоящие выходные в Гродненской области по-настоящему весенними и теплыми: в регионе установилась хорошая погода. Температура воздуха прогреется до +23 °C,...
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