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По-майски тепло. Погода в Витебске в выходные

19.05.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные прогнозируется по-настоящему майская погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 20 мая, ночью +8…10 °С, днем +20…22 °С. Переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 21 мая, ночью до +15 °С, днем столбик термометра поднимется до +21°С. Возможен дождь, ветер порывами до 18 метров в секунду.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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На неделе прогнозируется по-настоящему майская погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.

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