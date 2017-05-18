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По-майски тепло. Погода в Витебске в выходные
19.05.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by
В выходные прогнозируется по-настоящему майская погода,
В субботу, 20 мая, ночью +8…10 °С, днем +20…22 °С. Переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 21 мая, ночью до +15 °С, днем столбик термометра поднимется до +21°С. Возможен дождь, ветер порывами до 18 метров в секунду.
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На неделе прогнозируется по-настоящему майская погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.
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