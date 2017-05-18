Уже завтра "Евроопт" разыграет среди участников 33-го тура игры "Удача в придачу!" сертификаты на общую сумму Br200 тыс. и два внушительных денежных приза по Br20 тыс. каждый, а также пару новеньких автомобилей (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТУЮ КВАРТИРУ в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. А еще своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Тунис!

Успейте сделать покупки в "Евроопте", "Е-доставке" или "ГиперМолле" до их закрытия сегодня, и любой из щедрых призов может стать вашим уже завтра!

Хотите обеспечить себе шикарный отпуск, сесть за руль стильного внедорожника или получить заветные ключи от квартиры в Минске? Тогда успейте сделать покупки в магазинах "Евроопт" или интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" до их закрытия сегодня!

Благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" может каждый житель нашей страны!

Откройте для себя целый мир возможностей вместе с "Еврооптом"! Собирайте игровые коды - и получайте шанс выиграть не только квартиру, автомобиль или денежные призы, но и путешествие мечты! Сразу 80 счастливчиков проведут неделю - с 26 июня по 3 июля - по системе "все включено" в одном из лучших отелей Туниса - пятизвездочном Royal Thalassa Monastir прямо на берегу моря. Золотистые пески пляжа, спа- и фитнес-центры, широкий выбор ресторанов и комфортные номера... А также множество увлекательных экскурсий. Это будет действительно незабываемое путешествие!

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 счастливчиков в конце июня отправятся в роскошный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir в Тунисе!

Розыгрыш призов 33-го тура игры "Удача в придачу!" состоится уже в эту субботу в 13.20 в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра ждет зажигательное шоу с участием известных персон! В центре внимания будет "Евровидение", финал которого прошел в минувшую субботу в Киеве. И зрители смогут узнать все самое интересное о конкурсе от его непосредственных участников. На розыгрыш приглашены музыкальный дуэт Александра и Константин, Анастасия Винникова и ТЕО. А суперпризы разыграет, конечно же, популярная белорусская фолк-рок-группа NaviBand, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017".

Суперпризы – автомобили и квартиру в Минске - разыграет группа NaviBand, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017"

Приходите в "Е-сити" за хорошим настроением! А чтобы было еще интереснее, не забудьте сегодня заглянуть в "Евроопт" или заказать доставку продуктов на дом в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Используйте дисконтную карту "Е-плюс" и обязательно захватите "товар удачи". Чем больше игровых кодов - тем выше шансы увидеть себя в списке победителей!

Благодаря прямому эфиру следить за розыгрышем в режиме реального времени можно будет из любой точки страны! Трансляция начнется в 13.20 на телеканалах "ОНТ" и "НТВ-Беларусь", а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.