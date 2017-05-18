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Тепло, дожди и грозы. Погода в Гомеле в выходные
19.05.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by
С каждыми майскими выходными лето становится все ближе, а температура — выше. Правда, предстоящая пауза перед новой рабочей неделей будет наполовину дождливой.
В субботу на градуснике будет столько же сколько и на календаре — +20° С, переменная облачность, но солнца будет больше, чем туч. Ночи же пока остаются не слишком распологающими к прогулкам — до +10° С. Возможен туман.
21 мая на протяжении всего дня ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к вечеру.
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С каждыми майскими выходными лето становится все ближе, а температура - выше. Правда, предстоящая пауза перед новой рабочей неделей будет наполовину дождливой.
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