Тепло, дожди и грозы. Погода в Гомеле в выходные

С каждыми майскими выходными лето становится все ближе, а температура — выше. Правда, предстоящая пауза перед новой рабочей неделей будет наполовину дождливой.





В субботу на градуснике будет столько же сколько и на календаре — +20° С, переменная облачность, но солнца будет больше, чем туч. Ночи же пока остаются не слишком распологающими к прогулкам — до +10° С. Возможен туман.

21 мая на протяжении всего дня ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к вечеру.

Погода в Гомеле и области.