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В оздоровительных лагерях Гродненщины этим летом отдохнут почти 50 тысяч детей

19.05.2017 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В оздоровительных лагерях Гродненской области этим летом отдохнут 48 270 детей. Это на 3,2 тысячи ребят больше, чем в прошлом году. Воспользоваться государственной дотацией смогут 46 755 детей, что почти на 2,8 тысячи больше прошлогоднего. На Гродненщине примут детей около 800 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Из них 22 стационарных оздоровительных лагеря, в том числе лагерь «Озеры» санатория «Магистральный» Белорусской железной дороги, который до этого года был детским оздоровительным центром, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В лагерях с круглосуточным пребыванием отдохнут 21 780 ребят, с дневным пребыванием — 24 975 школьников. На базе сельских школ будут открыты 48 лагерей. Они впервые появились в прошлом году.

— Стационарные оздоровительные лагеря будут работать в четыре смены, — рассказал начальник управления образования облисполкома Александр Сонгин. — Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря составит около 350 рублей. Государственная дотация на удешевление стоимости путевки установлена в размере 175 рублей. Из областного бюджета в текущем году на подготовку лагерей выделено 358,2 тысячи рублей. Более ста тысяч рублей внебюджетных средств для укрепления баз лагерей привлечены Гродненским, Зельвенским, Вороновским, Кореличским, Слонимским, Новогрудским и Щучинским районами.

Школьники еще сидят за партами, а в лагерях кипит работа: идет ремонт. Многое в этом году сделано в оздоровительных лагерях «Березка», «Солнышко», «Спутник» Лидского, «Сузор'е» Гродненского, «Голубая волна» Зельвенского, «Вясёлка» Кореличского, «Свитязь» Новогрудского, «Ласточка» Островецкого, «Орленок» Сморгонского отделов образования, спорта и туризма.

Межведомственная комиссия уже посетила все лагеря. Как отмечают в управлении образования облисполкома, до начала первой смены будет сделано все необходимое для обеспечения безопасности детей: выполняются все требования санитарных служб, МЧС и Госпромнадзора.

— Нынешним летом будет продолжена практика прошлого года по организации работы центров дополнительного образования, — отметил Александр Сонгин. — Такие центры будут работать в течение всего лета. В них планируется привлечь порядка двадцати тысяч ребят. Летняя трудовая практика будет организована для сорока тысяч школьников. По предварительным данным, 60 процентов школьников области планируют отдохнуть вместе с родителями. Сегодня во всех учреждениях образования есть информация о занятости каждого школьника в течение всего лета.

 
 
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В лагерях с круглосуточным пребыванием отдохнут 21 780 ребят, с дневным пребыванием - 24 975 школьников.На базе сельских школ будут открыты 48 лагерей. Они впервые...

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