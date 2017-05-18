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Гродненские коллекционеры готовят вторую открытую ярмарку старины

19.05.2017 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненские коллекционеры готовят вторую открытую ярмарку старины, которая пройдет в центре Гродно. Она станет новым брендовым мероприятием летнего сезона 2017 года в областном центре. Ярмарки будут проводить с большим количеством участников каждые последние выходные месяца в течение двух дней, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Первая ярмарка коллекционеров прошла в центре Гродно 29−30 апреля в бывшем Дворце культуры текстильщиков. Свои коллекции продемонстрировали не только жители Гродно, но и представители Лиды, Новогрудка, Витебска, Минска, Могилева и других городов. Вторая ярмарка «Гарадзенскі скарабей» пройдет уже под открытым небом 27−28 мая, места участникам подготовят на площади Советской.

Главный организатор — народный клуб коллекционеров «Скарабей» Гродненского городского центра культуры — пригласит на выставку-продажу коллег из разных городов. Ожидается, что любители смогут увидеть много интересного коллекционного материала и предметов старины. Для туристов эта ярмарка — по сути, музей под открытым небом, считают коллекционеры.

На ней будут представлены этническая утварь, антикварные украшения, произведения искусства, предметы из нумизматических, фалеристических (значки, медали), филателистических коллекций, а также старые предметы материальной культуры. Ожидается показ коллекций, желающие смогут купить, продать или обменяться коллекционным материалом. Посетители ярмарки смогут получить консультацию дежурного искусствоведа.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Гродненские коллекционеры готовят вторую открытую ярмарку старины, которая пройдет в центре Гродно. Она станет новым брендовым мероприятием летнего сезона 2017...

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