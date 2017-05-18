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Москва примет Международный форум русскоязычных вещателей
19.05.2017 08:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Международный форум русскоязычных вещателей состоится в Москве в пятницу, сообщили организаторы.
Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Мероприятие пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Задачи третьего по счету форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
"Проблематика правдивости информации, русский язык на радио и телевидении, продвижение русской культуры, в том числе посредством музыкального вещания, работа русскоязычных вещателей за рубежом в контексте политической ситуации в той или иной стране, а также другие интересующие всех темы будут в центре внимания участников третьего заседания форума", — отметили организаторы.
Форум, как отметили организаторы, носит название "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире" будет посвящен "новым тенденциям в развитии теле- и радиовещания, которые влияют на способы получения, обработки и подачи информации".
Среди приглашенных гостей форума представители комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Министерства иностранных дел РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций, профильных российских государственных и общественных структур, русскоязычные вещатели, работающие в России и за рубежом в сфере радио и телевидения.
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В рамках форума будет дан анализ медиарынков России и зарубежных стран, обсуждены новые тренды в развитии теле- и радиовещания, рассмотрены возможности...
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