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Ночь музеев в музее мороженого "Белы Полюс": хрустящие домашние вафли посетителям и баттл тетушек
19.05.2017 08:55 — Новости Общества | БелТА
20 мая музей мороженого "Белы Полюс" присоединяется к международной акции "Ночь музеев". Только в этот вечер для всех посетителей свободный вход и экскурсия по музею, бесплатное мороженое "Белы Полюс" каждому гостю! А еще вас ждет кулинарный баттл тетушек на вафельницах, которые испекут хрустящие домашние вафли и угостят ими первые две сотни посетителей.
Вафельная ночь в музее "Белы Полюс"
Музей "Белы Полюс" открылся в Минске одновременно с запуском одноименного сорта мороженого - все посетители на входе получают пломбир "Белы Полюс" в подарок. В ночь музеев к нему в пару для первых двухсот гостей добавится и домашняя хрустящая вафля от тетушек, которые устроят настоящий кулинарный баттл на вафельницах. Именно такая вафля была взята за основу стаканчика в пломбире "Белы Полюс".
На ночи в музее три тетушки поделятся со всеми посетителями своими секретными рецептами и угостят вафельными трубочками. Попробуйте все и выберите самый вкусный вариант!
Музей мороженого - вкусные истории
Только в ночь музеев побывайте на бесплатной экскурсии в музее "Белы Полюс". На выставке представлено более 20-и зон, каждая из которых расскажет об истории, вкусах и эволюции самого летнего лакомства.
Зажгите "сладкие" вафельные лампочки, рассмотрите самые популярные вкусы мороженого и сосчитайте, сколько именно предметов нужно, чтобы сделать одну порцию пломбира.
А кроме этого побывайте в первом кафе-мороженое, которое было открыто в Париже в 1860 году, подсмотрите за производством на мини-фабрике, изучите анатомию мороженого, разберитесь в его видах и истории, и, конечно, много пробуйте!
Сделайте эту ночь самой вкусной!
Где: ТЦ Galleria Minsk, 6 этаж.
Когда: 20 мая.
Во сколько: 19.00-22.00.
Вход свободный. Для первых двухсот гостей вафельная трубочка и мороженое "Белы Полюс" в подарок.
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На ночи в музее три тетушки поделятся со всеми посетителями своими секретными рецептами и угостят вафельными трубочками. Попробуйте все и выберите самый вкусный...
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