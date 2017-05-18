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На "Милекс-2017" в Минске пройдет ретро-выставка военной техники
19.05.2017 09:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Военная техника времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарная "Катюша", будет представлена в Минске на площадке Международной выставки вооружения и военной техники "Милекс-2017", сообщили Sputnik в пятницу в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси (Госкомвоенпроме).
© AFP/ VIKTOR DRACHEV
Выставка вооружения откроется 20 мая, экспозиция выставки займет около семи тысяч квадратных метров закрытой и 12 тысяч квадратных метров открытой площади. Мероприятие посетят более 50 официальных делегаций из 30 стран, будут представлены образцы вооружения.
"На выставке наряду с современными образцами продукции военного назначения откроется ретро экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны", — сообщили Sputnik в пятницу в Госкомвоенпроме.
По словам собеседников агентства, экспозиция пройдет на открытой площадке аэродромного комплекса аэропорта Минск-1.
"Это танки Т 34-85, Т 34-76, ИС 2, ИС 3, БТ 7, КВ-1, самоходные установки СУ 100-10 и ИСУ 152, ствольная и реактивная артиллерия БМ 13 "Катюша", 76 мм пушка ЗИС-3 и 43 мм ПТП", — уточнили ГВПК.
Там также рассказали, что на выставке "MILEX-2017" будут работать более 100 корреспондентов из Беларуси, Казахстана, России, Китая, США, Франции, Бельгии, Германии, Великобритании, Словакии.
Впервые выставка "MILEX" прошла в 2001 году.
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Более 100 журналистов из различных стран мира будут освещать работу Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX"
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