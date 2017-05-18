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Проверено на себе: как проходит проверка белорусов в аэропортах РФ

19.05.2017 09:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МОСКВА, 19 мая — Sputnik. Паспортный контроль для белорусов в российских аэропортах проходит быстро и спокойно, передает корреспондент Sputnik из аэропорта "Домодедово" в Москве.

Проверено на себе: как проходит проверка белорусов в аэропортах РФМинск" title="Пассажиры в Национальном аэропорту Минск" class="">
© Sputnik/ Виктор Толочко
Минск не стал симметрично РФ отвечать на режим погранконтроля

В аэропортах РФ с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью — все эти рейсы также считаются международными, и пассажиры проходят паспортный контроль.

Корреспондент Sputnik прилетел в пятницу в аэропорт "Домодедово" и рассказал о том, как теперь путешествовать на самолете между Беларусью и Россией.

"Нас около трапа ждал автобус, на котором мы проследовали к пункту паспортного контроля в "Домодедово". Прошли его полноценно. Самолет был полупустой, поэтому вся процедура заняла 15 минут. Потом пошли получать багаж", — рассказал корреспондент Sputnik.

Собеседник агентства пошутил: кроме того, что его сумка приехала с оторванной ручкой, больше ничего интересного в аэропорту не произошло.

"Надо отметить, что иностранных пассажиров и граждан Союзного Государства никто не сортирует — все проходят на общих основаниях. Еще одна интересная деталь: когда я захотел снять процедуру паспортного контроля и достал телефон — услышал окрик от служащего аэропорта, что фотографировать нельзя", — добавил он.

Пограничный контроль не будет осуществляться на всех авиарейсах в российских аэропортах между РБ и РФ — при условии наличия у пассажиров удостоверения личности и посадочного талона на рейсы в или из Минска.

Несмотря на перевод перелетов в международные сектора, пользоваться магазинами duty-free при вылете в Минск из России будет нельзя, как и при перелете между иными странами ЕАЭС. Нововведение российской стороны никак не отразится на работе минского аэропорта.

               
 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиров пребывающих самолетов не делят по признаку гражданства - и иностранцы, и белорусы проходят паспортный контроль на равных условиях.

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