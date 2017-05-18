Главный детский аллерголог страны о котах в квартирах, укусах насекомых и реакциях на лекарства

Главный детский аллерголог страны Владимир Жерносек уверен, что если у отца и матери есть аллергия, то и у ребенка, скорее всего, она будет. Правда, на что именно, неизвестно. При этом аллергия у человека может развиться в любом возрасте.



Владимир Жерносек, главный детский аллерголог Минздрава, завкафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор

«У ребенка больше шансов стать аллергиком, если его не кормить грудью»

— По моим ощущениям сегодня аллергия стала встречаться чаще, чем раньше. Это иллюзия?

— Количество аллергических реакций растет во всем мире, и наша страна не исключение. Увеличивается число не только тяжелых реакций, но и, например, таких, которые проявляются различными высыпаниями. При этом нельзя ассоциировать аллергию только с ними. Реакция может быть со стороны любого органа. Бывают аллергические гастриты, хронические поражения толстого и тонкого кишечника. Люди редко связывают изменения со стороны желудочно-кишечного тракта с аллергией, об этом они думают в последнюю очередь.

— Но почему аллергических болезней стало больше?

— На развитие аллергии влияет генетика человека. Для того, чтобы какой-то ген сработал, нужно воздействие со стороны внешней среды. И эти воздействия возникают еще при зарождении жизни. Например, на развитие аллергии у ребенка влияет состояние здоровья матери и отца, лечилась ли беременная антибиотиками, рожала она с помощью кесарева или нет, кормила младенца грудью или нет.



По статистике в Беларуси бронхиальная астма у 23 тысяч детей в возрасте до 17 лет включительно, аллергический ринит — у 6 900 детей, атопический дерматит — у около 19 тысяч детей.

Сейчас достаточно часто встречается патологическое течение беременности, роды путем кесарева сечения. Одно время был высокий процент искусственного вскармливания. И мы много сделали, чтобы преодолеть эту тенденцию.

Изменилась среда обитания. Химизация быта, загрязнение воды, воздуха, почвы, пищевые добавки, красители и ароматизаторы в продуктах — все это оказывает влияние на иммунную систему и аллергизирует население.

— То есть если ребенок родился с помощью кесарева сечения и его не получилось кормить грудью, у него больше шансов стать аллергиком?

— Конечно. А если еще в роду были аллергические заболевания, так считай, его судьба предопределена. Но четко сказать, на что будет аллергия, невозможно. Это все индивидуально.

— Всегда ли на развитие аллергии влияет генетика?

— Риск развития аллергических заболеваний есть и у детей, у которых в роду ими никто не страдал. Он — 10−15%. Если аллергия у одного из родителей, то риск уже — 30−35%, а если больны и мама, и папа — то 60−65%.

— Как не родить аллергика?

— Это уже, как получится. Гены же выбираем не мы. Встречаются две половые клетки с произвольным набором генов: одна половинка от матери, вторая — от отца. И этот набор генов определяет жизнь ребенка. Другое дело — сработают эти гены или нет. Это уже зависит от образа жизни беременной и кормящей матери, самого ребенка.

Есть рекомендации по первичной профилактике аллергических заболеваний у детей из группы риска. В нее входят те, у кого один из родителей или оба страдают аллергией.

В первую очередь нужно стремиться родить естественным путем. Грудное вскармливание — лучшая профилактика аллергии. Также важно, чтобы в первые часы и дни не было докорма искусственными молочными смесями. Доказано, что у ребенка из группы риска, если его хотя бы один раз покормили искусственной смесью на основе коровьего молока в первые дни жизни, значительно выше риск развития аллергии.

Есть специальные технологии для тех, кому не повезло и у кого грудного молока нет. Это применение профилактических смесей на основе частичного гидролиза белка коровьего молока. Они на 50% снижают риск развития аллергии у детей до пяти лет жизни.





Также в последние месяцы беременности женщина может принимать пробиотики. Это препараты на основе полезных микроорганизмов. Их же можно давать и ребенку во время искусственного вскармливания.

Важно правильно вводить прикорм. Стратегия по этому поводу за последние пять лет изменилась. Раньше весь мир говорил, что ребенка из группы риска нужно оградить от аллергенных продуктов, не вводить до года, например, яйцо, рыбу, коровье молоко. Сейчас это все дают в те же сроки, что и здоровым детям — в четыре-шесть месяцев. Правда, начинают вводить с низкоаллергенных продуктов питания и только при хорошей переносимости дают высокоаллергенные продукты.

— На что еще обратить внимание, чтобы ребенок не стал аллергиком?

— Дом не должен быть захламлен, там должно быть чисто, нужно его проветривать, не должно быть дома курящих. Есть исследования, которые говорят, что печное отопление в отличие от централизованного способствует развитию аллергии. Важно, чтобы дома не было плесени и, если ребенок в группе риска, — животных.

Как правило, больше аллергических проявлений у тех детей, которые живут у крупных автомагистралей, промышленных предприятий.

— Лучше уехать жить на хутор?

— Есть теория, что дети, которые живут в деревне и больше контактируют с животными, реже болеют аллергическими болезнями.

«Антибиотики среди лекарств — самый частый аллерген»





— Может быть так, что человеку 30 лет, никогда никаких аллергических реакций не было, и вдруг аллергия на цветы?

— Аллергия может начаться в любом возрасте до 70−75 лет, если она вызвана продукцией имуноглобулинов Е. Это самый распространенный тип аллергических реакций.

Иммуноглобулины Е — это защитные белки. Они призваны участвовать в защите от паразитов и аллергенов. Но из-за избыточной продукции они способны запускать поражения собственных органов и тканей.

Чтобы иммунная система на что-то отреагировала, она должна неоднократно контактировать с этим аллергеном и иметь толчок. Что-то сработало из внешних факторов, запустило гены — и аллергия появилась.

— Но почему это раньше не проявлялось?

— Была предрасположенность, но не срабатывали внешние факторы. Потом человек или чем-то переболел, или что-то другое подействовало, был какой-то массивный толчок — и иммунная система включила механизм защиты, который привел к аллергии.

— В прошлом году в Беларуси было 254 случая аллергических реакций на лекарства. 20−25 из них — на антибиотик цефтриаксон. Это нормально, что такая реакция возникает?

— Любая аллергия — это не норма. Но аллергические реакции, в том числе угрожающие жизни, к сожалению, были, есть и будут. Антибиотики среди лекарств — самый частый аллерген. Причем исход предусмотреть практически невозможно. Аллергическая реакция может быть и при первом введении, и при повторном.

Без антибиотиков человечество не может обойтись. Ведь смертность населения сократилась благодаря трем открытиям — гигиены и санитарии, профилактики с помощью вакцин и антибиотиков. Если бы их не было, то население Земли не было бы таким большим. Работал бы естественный отбор.

Антибиотики сегодня используют не только для лечения человека, но и для лечения домашнего скота, птиц, есть кормовые антибиотики. Повышенная чувствительность к ним у человека может возникнуть и через продукты питания. Вот почему поставки пищевых продуктов проверяют на загрязнение антибиотиками.





— То есть помимо того, что ради жизни без аллергии нужно уехать на хутор, еще нужно продукты самому выращивать?

— И это еще не факт, что вы вырастите экологически чистую продукцию. Нужно знать состав почвы, воздуха.

— При назначении лекарств врачи спрашивают, есть ли у вас аллергия, но как я могу точно ответить, если не знаю?

— Если у вас была аллергия, то вы не можете об этом не знать.

— А если аллергическая реакция была, но не помнишь название лекарства?

— Если у человека был анафилактический шок, то он должен носить в кармане или паспорте памятку, в которой это нужно указать. Особенно, если он находится за границей. Зачем? Допустим, что-то случилось, какая-то травма, и человек без сознания, а ему надо вводить лекарство. Врачи не знают, что он переносит, а что нет. В некоторых странах есть паспорт аллергика, где записывают все аллергические реакции, которые у человека были. И он его носит с собой.

— На что чаще всего аллергии у белорусов?

— Генетика белорусов не отличается от генетики других европейцев. Из антибиотиков, как и везде, мы чаще реагируем на бета-лактамные антибиотики. К ним также относятся пенициллины и цефалоспорины. И чем чаще медикамент используют, тем у большего количества людей на него аллергическая реакция.

У нас есть базисные антибиотики, которые в первую очередь используют для лечения микробно-воспалительных заболеваний. Они эффективны. И, конечно, их используют чаще. Тот же цефтриаксон, цефотаксим применяют при пневмониях, тяжелых заболеваниях верхних дыхательных путей. И соответственно, их используют чаще, чем антибиотики из группы резерва.

«У людей аллергия как на шерсть котов, так и на эпидермис»





— Правда, что весной аллергические реакции обостряются?

— Весной часто возникает аллергия на пыльцу растений и плесневые грибы. Сходит снег, все покрывается белым налетом — это микрогрибы на растениях, которые дают миллиарды спор.

Потом начинается период аллергии на пыльцу березы, ольхи, орешника. Это первый пик, он приходится на конец марта — середину мая. Второй пик связан с аллергией на пыльцу злаковых дикорастущих трав — овсяницу, мятлик, тимофеевку, райграс. Третий пик — на сорняки: лебеду, полынь. Есть промежуточные пики. Один из них приходится на период цветение одуванчиков, второй на конец июля и августа, когда цветут подсолнухи.

А вот тополю зря приписывают высокую аллергенную активность. Тополиный пух собирает из атмосферы всю пыльцу, в основном злаковую. На нее и аллергия. И когда он летает, у аллергиков может начаться насморк, чихание, зуд в носу, светобоязнь, резь в глазах. В редких случаях может возникнуть пыльцовая астма и острая крапивница.

Такие люди должны обследоваться у аллерголога, им выполняют кожные пробы и анализ на определение антител к аллергенам в крови. В тех случаях, когда выявлен виновный аллерген, возможно лечение болезни. Аллергены вводят, и благодаря этому иммунная система становится нечувствительной. Это длительное лечение и не на 100% эффективное. Если говорить про лечение в формате «здесь и сейчас», то нужно принимать противоаллергические препараты в зависимости от вида заболевания или аллергической реакции.

— Можно ли с помощью какого-либо анализа, выявить все, на что у тебя аллергия?

— Самый массовый тип аллергических реакций связан с выработкой иммунной системой иммуноглобулинов Е. Чтобы их диагностировать, из вены берут кровь. Но анализ говорит лишь о том, к чему человек чувствителен. Будет ли у него аллергия на это вещество, сказать трудно. Еще можно сделать кожные пробы с аллергенами и тоже выявить тип аллергии. Необходимо сопоставление с клинической картиной болезни, иногда провокационные пробы.

Но сделать исследование и по нему спрогнозировать, что на определенный препарат не будет аллергии, а значит его можно принимать, невозможно.

Повышенную аллергическую чувствительность из-за имунных механизмов худо-бедно во всем мире диагностируют. Но есть неаллергическая гиперчувствительность. Ее маркеров нет. Предугадать тип реакции здесь вообще невозможно. Принял человек лекарство, потерял сознание, провели исследование — и оказалось, что аллергии нет. Это значит, что у человека такие особенности обменных процессов организма и состояния клеток.

Можно разобрать ситуацию на примере аллергии на пищевые продукты. Потенциально могут быть аллергенными 170 продуктов. Десять из них дают 90% аллергических реакций на пищу. Среди таких продуктов коровье молоко, яйца, рыба и морепродукты, орехи, арахис, пшеница.

Делать массовое исследование на пищевую аллергию чаще всего не имеет смысла. Потому что оно выявляет просто повышенную чувствительность, в том числе латентную, а будет ли этот продукт виновным аллергеном — неизвестно. Поиску виновного аллергена можно посвятить большую часть жизни. Но нужно ли это?





— Если у вас есть кот, а у друга на них аллергия. Что делать, если этот человек должен зайти к вам в гости?

— У людей аллергия как на шерсть котов, так и на эпидермис. И неаллергенных котов не бывает. Даже породы без шерсти — аллергенны. Если кота убрать из дома и сделать ремонт, то эти аллергены будут исчезать из квартиры до двух лет.

Как тут минимизируешь? Если визит этого человека крайне необходим, можно ему посоветовать выпить противоаллергический препарат, а кота держать подальше. Но эпидермис будет летать по дому, и человек на него может отреагировать. Дети с высокой степенью аллергии на котов реагируют даже на людей на улице, у которых дома живут эти животные.

— Если люди планируют завести ребенка, а у них уже есть кот. Что делать в этом случае?

— Если ребенок родился здоровый и он не в группе риска по развитию аллергии — то все в порядке. Есть такая теория, что у детей, у которых были домашние животные, аллергия встречается реже.

Но если у ребенка уже есть аллергии, то кота нужно из дома убирать. Также не нужно заводить кота, если у ребенка атопический дерматит, кожа воспалена и проницаема для аллергенов.

Иногда люди не понимают всей серьезности вопроса и говорят: «Кошка у нас жила семь лет, а ребенок год». На полном серьезе так говорят. Еще раз им все повторяешь. Если кота отдать жалко, то его точно нельзя пускать туда, где ребенок, и нужно часто мыть специальными шампунями, которые смывают эпидермис.

«Если ребенок потерял сознание после укуса осы — счет идет на минуты»





— Что делать, если ребенка ужалила оса?

— Укусы насекомых — это вторая по частоте причина аллергических реакций, угрожающих жизни, после антибиотиков. На третьем месте пищевые продукты, а из них в первую очередь орехи и арахис. Самый аллергенный орех — пекан. Это американский орех, он похож на грецкий. В нашем регионе самый аллергенный орех — грецкий.

Если ребенок после укуса насекомого раньше терял сознание, у него был отек гортани, бронхоспазм, с собой всегда нужно носить аптечку скорой помощи с записочкой: «Аллергическая реакция на укусы насекомых». В этой аптечке должен быть адреналин, шприц и антигистаминный препарат. В случае аллергической реакции на укус, нужно вызвать скорую, а до ее приезда в среднюю треть наружной поверхности бедра ввести адреналин, затем антигистаминный препарат. По поводу дозы нужно заранее проконсультироваться с врачом.

Вместо аптечки с препаратами можно носить с собой специальный ЭпиПен. Это шприц-ручка с лекарством для таких случаев.

— А если ты не знаешь, что у ребенка аллергия на укусы насекомых, аптечки у тебя нет, вы в лесу и его ужалила оса…

— Нужно вызвать скорую. Если недалеко ваша машина, то на всех порах везти его в ближайшее медучреждение. Если ребенок потерял сознание — счет идет на минуты. Если остановилось сердце, то нужно делать искуственный массаж, если нет дыхания — искуственную вентиляцию легких рот в рот. Но сможете ли вы это сделать правильно?

— Если сознание не потерял, но сильный отек шеи?

— Отек шеи — угроза стеноза гортани. Сузятся дыхательные пути и человек может задохнуться. Мало что в этом случае можно сделать самому, если нет никаких медикаментов. А здесь тоже нужны адреналин, антигистаминные и гормоны глюкортестероиды.

Я впоминаю рассказ моего учителя, профессора Татьяны Николаевны Суковатых. У ее старшего сына был стеноз гортани, не аллергический, а на фоне вирусной инфекции. В этой ситуации — или вводить медикаменты, или делать трахеетомию (разрез мягких таней и колец трахеи в области шеи), чтобы дать доступ воздуха. И Татьяна Николаевна своими руками, скальпелем, обработанным спиртом, сделала трахеетомию и спасла жизнь сыну. Но она доктор. Не врач этого не сделает. Поэтому единственное, что можно сделать — вызвать скорую или мчаться в медучреждение.

— Может ли повториться алергия на укус осы?

— Вероятность высокая. Причем последствия могут быть еще более тяжелыми.





— Что делать, если аллергия на холод?

— Такая аллергия может проявиться и летом при контакте с холодной водой. Чаще всего в таких случаях появляется сыпь. Зимой нужно адекватно одеваться перед выходом на улицу, использовать жирные защитные крема и наносить их за час-полтора до выхода. Также нужно принимать привоаллергические препараты.

— Нужно ли с собой в отпуск брать какие-то противоаллергические лекарства, если раньше аллергических реакций не было?

— Смотря, куда вы едите. Если в другую климатическую зону, где интенсивное солнечное облучение, то может возникнуть солнечная крапивница. Вы даже можете не подозревать, что она у вас есть. Поэтому лучше всего взять с собой антигистаминный препарат. Некоторые из них продаются без рецепта.