Около +20 градусов и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

В выходные в Могилеве будет тепло, но погода будет немного капризной — прогнозируют порывистый ветер и немного дождя. По предварительным данным, всю следующую неделю столбик термометра также будет находиться в районе отметки +20°С, в отдельные дни пройдут небольшие дожди.



Сегодня, 19 мая, будет солнечно, +21°С.

В субботу весь день прогнозируют пасмурную погоду и максимальную температуру воздуха +20°С.

Первая половина воскресенья, 21 мая, будет дождливой, с порывистым ветром. Днем обещают до +21°С.

В понедельник столбик термометра упадет до +18°С, но будет ясно. Днем возможен порывистый ветер.

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