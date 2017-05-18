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Около +20 градусов и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные
19.05.2017 09:22 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в Могилеве будет тепло, но погода будет немного капризной — прогнозируют порывистый ветер и немного дождя. По предварительным данным, всю следующую неделю столбик термометра также будет находиться в районе отметки +20°С, в отдельные дни пройдут небольшие дожди.
В субботу весь день прогнозируют пасмурную погоду и максимальную температуру воздуха +20°С.
Первая половина воскресенья, 21 мая, будет дождливой, с порывистым ветром. Днем обещают до +21°С.
В понедельник столбик термометра упадет до +18°С, но будет ясно. Днем возможен порывистый ветер.
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В воскресенье прогнозируют порывистый ветер.
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