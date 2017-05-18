Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит тысячу верующих

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19 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Полоцке в День памяти святой Евфросинии, просветительницы и наставницы, основательницы и настоятельницы двух православных монастырей, небесной заступницы земли белорусской, крестный ход объединит более тысячи верующих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Христианский мир празднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой 5 июня. В этом году мероприятия будут проводиться по двум направлениям: отражение духовной и просветительской деятельности святой. "У православных любое значимое дело начинается с молитвы. Поэтом 4-5 июня в храмах Полотчины пройдут богослужения, в том числе и в Софийском соборе. В день празднования по окончании литургий к Спасо-Евфросиниевскому монастырю пройдут под звон колоколов торжественные церковные шествия от главных признанных православных святынь, недавно восстановленных и построенных храмов Полоцкого района, самого Полоцка и Новополоцка, 9 благочиний Полоцкой епархии в районах области. Они соединятся у памятника Всеслава Брячиславича в один общий крестный ход. Шествие объединит более тысячи верующих, паломников, в том числе из других стран", - отметили в пресс-службе.

Участники многочисленного крестного хода будут останавливаться у памятников Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых совершатся молебны с последующим возложением цветов. У первого из них будет реализован праздничный творческий проект "Имя святой Евфросинии через столетия несем". А позже во Дворце культуры ОАО "Полоцк-Стекловолокно" преподаватели и школьники учреждений образования Полоцка представят свой проект в разных видах искусства, посвященный святой. В концертном зале Софийского собора состоится тематический концерт.

Запланирован ряд мероприятий в музеях Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Например, впервые в Музее белорусского книгопечатания будет презентована актовая печать преподобной Евфросинии Полоцкой. В Художественной галерее пройдет стационарная выставка "Стенопись XII-XIX веков Спасо-Преображенского храма", на которой гости и жители города смогут впервые увидеть новые уникальные фрагменты живописи, снятые со стен Спасо-Преображенского храма, и другое. Также пройдут мероприятия в учреждениях культуры и образования - будет реализовано более 20 проектов, выставки декоративно-прикладного искусства, литературно-музыкальные композиции, театрализованные представления, исторические экскурсы.-0-