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Аргентина отменила визы для белорусов

19.05.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Аргентина и Беларусь договорились о безвизовом режиме для граждан. Он вступает в силу 19 мая. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Аргентине.

«С 19 мая белорусам нет необходимости в визе для въезда в Аргентину. Граждане Беларуси, являющиеся владельцами общегражданских паспортов, могут въезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территориии Аргентины без виз в течение периода, не превышающего 90 суток со дня первого въезда непрерывно в течение календарного года», — говорится в сообщении.

Такие же правила действуют и для граждан Аргентины для въезда в Беларусь. Ранее граждане этой страны могли воспользоваться безвизовым режимом, но срок пребывания в Беларуси не должен был превышать 5 дней.

При этом Беларусь и Аргентина договорились сохранить за собой право отказать гражданину государства другой стороны во въезде на свою территорию или сократить срок его пребывания, когда такое лицо признается нежелательным или может представить угрозу общественной безопасности или порядку.

Напомним, соглашение с Аргентиной о безвизовых поездках было подписано в Минске в октябре 2016 года, но много времени заняла ратификация документа.

 
Теги: Минск
 
 
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Для граждан Аргентины Беларусь также ввела безвизовый режим.

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